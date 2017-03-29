Обнажившая прелести Высоцкая произвела фурор на премии

В Москве прошла церемония вручения кинопремии "Ника". На мероприятии собралось множество знаменитостей, однако ярче всех блистала супруга режиссера Андрея Кончаловского актриса Юлия Высоцкая, обнажившая свои прелести в провокационном платье.

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