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Шоу-бизнес

Обнажившая прелести Высоцкая произвела фурор на премии

Юлия Высоцкая. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
В Москве прошла церемония вручения кинопремии "Ника". На мероприятии собралось множество знаменитостей, однако ярче всех блистала супруга режиссера Андрея Кончаловского актриса Юлия Высоцкая, обнажившая свои прелести в провокационном платье.
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Накануне, 28 марта, в столичном Государственном академическом театре имени Моссовета, состоялась 30-ая церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" за 2016 год. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей. Так, перед обилием журналистов отметились Эвелина Бледанс, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Игорь Петренко, Елизаветам Арзамасова, Марина Александрова, Андрей Кончаловский и многие другие.

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К слову, Кончаловского сопровождала его жена, актриса Юлия Высоцкая. 43-летняя артистка буквально покорила публику своим провокационным нарядом. Для выхода в свет Высоцкая выбрала роскошное в своей простоте и изяществе черное бархатное платье с корсажем, демонстрирующем грудь, шею и плечи актрисы. Завершали образ внушительный разрез на юбке, бриллиантовые серьги и яркая красная помада. Поистине, Юлия оказалась дивой вечера.

К слову, именно Высоцкая получила награду в номинации "Лучшая женская роль" (за фильм "Рай). В аналогичной номинации, только среди мужчин, лучшим оказался Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"). А лучшим фильмом оказался "Рай" режиссера и продюсера Андрея Кончаловского.

Юлия Высоцкая. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отметим, что в нынешнем году премия "Ника" отметила юбилей. В связи с этим перед зрителями появился советник президента России по культуре Владимир Толстой. Он зачитал телеграмму от Владимира Путина, в которой выразил уверенность в том, что "заслужить высокую оценку коллег, стать лауреатом легендарной "Ники" – мечта представителей всех кинематографических профессий награды", и награды получат "самые достойные".

Автор: Наталья Аряева29 марта 2017, 09:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эвелина Бледанс пришла на премию "Ника" в игривом наряде

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