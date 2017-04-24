Кушанашвили обматерил выпавшего из окна Степанова

После того, как выяснилось, что Василий Степанов выпал из окна пятиэтажки, а потом оказался в психиатрической клинике, ему поступило множество слов поддержки. Однако телеведущий, журналист и шоумен Отар Кушанашвили обматерил звезду фильма "Обитаемый остров".

Отар Кушанашвили адресовал Василию Степанову гневный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярный телеведущий опубликовал собственную фотографию, в подписи к которой разразился тирадой, полной критики и даже матерных выражений. Кстати, именно с него, правда, на английском языке, начал свой спич Кушанашвили.

"В каждом интервью, которые у него за каким-то чертом берут ("интервью" у него должны брать эскулапы, и никто кроме), а он и рад трепаться, парень, которому скоро сто годин, сетует, что ему не на что жить, ему НЕДОПЛАТИЛИ, не заплатили, бла-бла-бла... Я – даже Эрнст об этом знает – самый недооцененный ведущий в стране, при этом высящийся надо всеми, как Армани над Чапуриным. И что: мне из окна прыгать? Пшли на..." – написал Отар.

Далее Кушанашвили припомнил слова режиссера фильма "Обитаемый остров" Федора Бондарчука, которому Степанов обязан свалившейся на него славой. "Помню, как Ф. Бондарчук взахлеб рассказывал, что рядом с Васей Брэд Питт – карикатура. Ну-ну. А московские журналисты по сравнению со мной полны харизмы", – едко отметил набирающий обороты Кушанашвили.

В заключение Отар уже не сдерживал себя. "Жить страшно, но недопустимо поддаваться страху, и нельзя требовать от людей, тянущих лямку, обреченных на "унылые пределы бескрылой жизни", на сочувствие к какому-то там Степанову. Простите, но это как с похудением: просто перестаньте жрать. Просто возьми себя в руки, ***" – завершил свой пост такими словами журналист.

Напомним, Василий Степанов выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Степанов на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. Стали появляться различные слухи, вплоть до того, что Василий хотел покончить жизнь самоубийством.

После падения из окна Степанова поместили в психиатрическую клинику. Он оказался отрезанным от мира – у него отобрали телефон и даже написать весточку близким Василий не может, потому что пациентам запрещено пользоваться ручками и карандашами. Встречи с родными также запрещены. Лечащий врач объяснил, что увидеться с близкими актер сможет лишь после прохождения психиатрической экспертизы.

