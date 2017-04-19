Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни. Актер из "Обитаемого острова" рассказал о давлении сверстников.

Врачи сумели выяснить причины попыток самоубийства актера Василия Степанова. Звезда фильма "Обитаемый остров" объяснил, что причиной его психического расстройства стали конфликты со сверстниками в Театральном училище имени Бориса Щукина.

Якобы в учебном заведении у него был нервный срыв из-за недопонимания с остальными студентами. Степанов признался врачам, что на протяжении нескольких лет он страдал от продолжительной депрессии. Василий заявил, что студенты подтрунивали над ним за невостребованность после съемок в фильме "Обитаемый остров", передает Life.ru.

Тогда, семь лет назад, впервые из-за конфликта в училище Степанов слег в частную клинику со срывом. Интересно, что представителям правоохранительных органов в Театральном Училище имени Щукина подтвердили, что у Степанова действительно была депрессия, но не из-за недопонимая со сверстниками, а по причине отсутствия ролей.

Напомним, Василий Степанов выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Степанов на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. Стали появляться различные слухи, вплоть до того, что Василий хотел покончить жизнь самоубийством. После случившегося от коллег по цеху артисту стали поступать слова поддержки и конкретные предложения.

Интересно, что в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" мать артиста Людмила отрицала, что у Василия проблемы со здоровьем. По мнению женщины, в профильной лечебнице ее отпрыска заперли по ошибке, а упал он из-за... кошки. "Вопреки сообщениям прессы, Вася не падал с пятого этажа, он упал с третьего, сломав лишь руку и ногу. Он пошел за кошкой", – заявила мать артиста.

После падения из окна Степанова поместили в психиатрическую клинику. Он оказался отрезанным от мира – у него отобрали телефон и даже написать весточку близким Василий не может, потому что пациентам запрещено пользоваться ручками и карандашами. Встречи с родными также запрещены. Лечащий врач объяснил, что увидеться с близкими актер сможет лишь после прохождения психиатрической экспертизы.