Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни
Врачи сумели выяснить причины попыток самоубийства актера Василия Степанова. Звезда фильма "Обитаемый остров" объяснил, что причиной его психического расстройства стали конфликты со сверстниками в Театральном училище имени Бориса Щукина.
Якобы в учебном заведении у него был нервный срыв из-за недопонимания с остальными студентами. Степанов признался врачам, что на протяжении нескольких лет он страдал от продолжительной депрессии. Василий заявил, что студенты подтрунивали над ним за невостребованность после съемок в фильме "Обитаемый остров", передает Life.ru.
Тогда, семь лет назад, впервые из-за конфликта в училище Степанов слег в частную клинику со срывом. Интересно, что представителям правоохранительных органов в Театральном Училище имени Щукина подтвердили, что у Степанова действительно была депрессия, но не из-за недопонимая со сверстниками, а по причине отсутствия ролей.
Напомним, Василий Степанов выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что Степанов на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. Стали появляться различные слухи, вплоть до того, что Василий хотел покончить жизнь самоубийством. После случившегося от коллег по цеху артисту стали поступать слова поддержки и конкретные предложения.
Интересно, что в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят" мать артиста Людмила отрицала, что у Василия проблемы со здоровьем. По мнению женщины, в профильной лечебнице ее отпрыска заперли по ошибке, а упал он из-за... кошки. "Вопреки сообщениям прессы, Вася не падал с пятого этажа, он упал с третьего, сломав лишь руку и ногу. Он пошел за кошкой", – заявила мать артиста.
После падения из окна Степанова поместили в психиатрическую клинику. Он оказался отрезанным от мира – у него отобрали телефон и даже написать весточку близким Василий не может, потому что пациентам запрещено пользоваться ручками и карандашами. Встречи с родными также запрещены. Лечащий врач объяснил, что увидеться с близкими актер сможет лишь после прохождения психиатрической экспертизы.
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