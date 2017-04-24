После скандала в поезде Лолита лишилась восхительной груди

Певица потешается над фотомонтажом, к которому прибегли силовики соседней страны. Первым нестыковку заметил муж.

Лолита, по ее признанию, не ожидала, что запрет на ее въезд на Украину станет главной тема дня в России. Накануне певицу сняли с поезда Москва-Киев и объявили ей, что поскольку она выступала в Крыму, то на три года лишается права посещать Незалежную. Хотя сама оттуда родом, а в Киеве живут ее мама и дочь. "Знаю, что я теперь во всех новостях", – рассказала Милявская Dni.Ru.

А вот то обстоятельство, что украинские спецслужбы выложили в Сеть фотографию Лолиты, на которой та запечатлена с обнаженной грудью, вызвало у нее приступ гомерического смеха. "Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня все больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются, – уверяет Лолита. – Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители, могут сравнить – конечно, формы разные".

У Лолиты своя восхительная грудь – большая, упругая. А на фото, которое опубликовало СБУ, и размер бюста, и форма совсем иные. Налицо – фотошоп и подлог, к которому любят прибегать наши соседи.

"СБУ сейчас этой фотографией показало всю мощь своего существования, с чем я их и поздравляю. Они призывают: давайте бороться с Милявской. Я убеждена, что когда они будут бороться со мной и находиться в переписке, они оставят всех остальных в покое. У них же дел больше нет. Все говорит о том, что сила у СБУ огромная, золотые головы там сидят, умницы, талантища, закончившие где-то школы, высшие учебные заведения", – цитирует певицу радио "Говорит Москва".