Александр Маршал дерзко ответил на действия Киева

Александр Маршал высказался о появлении своего имени на украинском сайте "Миротворец". Популярный исполнитель назвал правительство страны "чокнутым" и заявил, что даже не хочет знать, где находится Украина.

Александр Маршал не желает ничего слышать об Украине, пока "это чокнутое правительство страны находится у власти". Так прокомментировал певец информацию о том, что сайт "Миротворец" внес его имя (впрочем, певец значится там под своим настоящим именем Александр Миньков. – Прим.ред.) в свои списки. Причиной появления данных российского исполнителя послужило "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "открытое оправдание российской агрессии", передает "Ридус".

Певец весьма дерзко ответил на действия Киева. "Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и останется нашим", – заявил Александр Маршал.

Артист был весьма эмоционален в своих высказываниях. "Во что они меня включили, в какие списки? Мне глубоко плевать. Я плюю на них. Пусть в списки включат своих двуличных идиотов, таких как [актер Владимир] Зеленский, много таких актеришек, которые приезжают сюда зарабатывать деньги, а там катят на нас бочку, бьют себя в грудь. Так что плевать на них", – цитирует Маршала Life.ru. Примечательно, что в 2016 году артист вывез с территории Украины останки своих родителей и перезахоронил их в Москве.

Ранее возмутительный случай произошел с певицей Лолитой Милявской. СБУ запретила артистке въезд на территорию страны сроком на три года. Певицу буквально сняли с поезда, когда она ехала навестить больную дочь. "Ну что сказать!!.. Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась.. На этом фоне "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской!)" – высказалась по этому поводу Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram.

Напомним, сайт "Миротворец" получил известность после своих публикаций, в которых раскрывались личные данные "изменников Родины". В список вошли журналисты, которые работали на территории ДНР и ЛНР и ополченцев, а также фамилии некоторых российских артистов.