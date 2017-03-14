Лолита рассказала о драме своей дочери

Певица отметила, что происходившее Ева воспринимала как катастрофу. Пришлось долго объяснять девочке, что к чему.

Сидней, Мельбурн, Сан-Франциско, Сиэтл - билеты на концерты Лолиты в рамках ее нынешнего тура даже в этих далеких городах давно проданы. Она считается одной из самых востребованных певиц и дает объяснение такой популярности по разные стороны Атлантики.

"На Милявскую идут те, у кого и в жизни наступила большая пятая точка, – рассказала звезда Dni.Ru после недавнего сольного выступления в Москве. – Она может быть связана с экономическим кризисом, какими-то проблемами в личной жизни. Женщины, мужчины – пол тут значения не имеет. Они приходят для того, чтобы я не дала им покончить с собой. Иногда они просто доходят до крайности, когда инстинкт самосохранения говорит им: "Купи билет на ближайший концерт Лолиты или другого артиста и получи там доказательство того, что стоит продолжать жить!" Если простые люди устраивают на моих концертах какие-то перепалки, я понимаю, что не от хорошей жизни".





По словам певицы, дочь Ева неоднократно бывала на ее концертах, хотя и живет с бабушкой в Киеве. "Она очень любит моих музыкантов. Когда Ева была маленькой, безумно ревновала меня: видела детей, которые дарят мне цветы, видела, как я целовала их, и очень переживала. Для нее это была драма, катастрофа! Потом я ей долго объясняла, что к чему. Сейчас, конечно, Ева не ревнует, наоборот – довольная, ухмыляется", – заверила Милявская.

