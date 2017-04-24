Украина снова унизила Лолиту Милявскую. На сей раз СБУ опубликовала на своей страничке в Twitter пикантную фотографию популярной исполнительницы.

На своей официальной странице в популярной социальной сети Twitter Служба безопасности Украины прокомментировала решение властей запретить въезд в страну певице Лолите Милявской, которая ехала к больной дочери, весьма неоднозначной публикацией.

Ведомство выложило фотографию Лолиты, на которой та запечатлена во время танца. Примечательно, что на снимке у популярной исполнительницы обнажилась грудь, а также при внимательно рассмотрении можно увидеть и нижнее белье артистки. Завершали образ сигарета и стопочка. "Удачи", – гласит явно издевательская подпись к унизительной фотографии певицы.

Многочисленные подписчики (причем не только украинцы, но и россияне) весьма неоднозначно отнеслись к публикации СБУ. "прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то", "Союз Бездельников Украины", "Даже не знаю, что хуже: то, что на фото или твиттер СБ Украины, в котором постят такое дерьмо. Уровень :-/", "Постите всякую гадость. Не стыдно?", "Мне Вас жаль и детей Ваших тоже", "СБУ сегодня в ударе))", "И это твиттер службы безопасности европейской страны?? Вы адекватные вообще? Какая там Европа, ребята..." – высказали свое мнение пользователи Сети.

Ранее на своей страничке в другой социальной сети, Instagram, певица Лолита прокомментировала запрет СБУ не пускать ее в страну сроком на три года. "Ну что сказать!!.. Мама плакала в 8 утра, Евочка расстроилась.. На этом фоне "Поздравляю" спецслужбы Украины с "блискучою" победой над диверсантом из Кремля, Милявской!)" – начала свою речь Лолита.

Далее артистка со свойственным ей юмором написала: "В свою очередь, хочу сообщить властям Украины, что Антон Геращенко ставленник Кремля и Фсб! Как Вы такое могли пропустить, он же родственник нашего Геращенко, незаконнорожденный сын! И я Рада, что он присвоил мне звание Заслуженной!!) Как это все пропустил сайт "Миротворец "!! Вы уж разберитесь!!! Высылайте его нам! Я лично встречу, хоть в 4 утра)!!"

Затем, отбросив шутки, Милявская завершила свою запись такими словами: "Для таких, как он – я народная артистка России и Украины, судя по зрительской Любви. Засим откланиваюсь, мне семью кормить и кучу родственников, которые без меня будут впроголодь жить на моей все равно любимой Родине Украине!"