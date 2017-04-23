На Украине посмеялись над бедой Лолиты
"Отличная работа пограничников и службы безопасности Украины", – написал на своей странице в Facebook советник главы украинского МВД Антон Геращенко.
Пользователи Сети тут же отреагировали на пост, при чем некоторым захотелось жестче наказать артистку. "Антон! А почему только обратно отправляют?( есть же закон и статья... Там минимум штраф положен ... Доброты тут не нужно излишней", – посоветовал один из подписчиков Геращенко.
@U_J_R Лолита с поезда. Локомотиву легче.— Нюша Елисеева (@Njuschka) 23 апреля 2017 г.
Народная мудрость
Другие же уже скорее по привычке решили позлорадствовать над чужой бедой. Украинцы устроили настоящее соревнование на самый едкий комментарий: "Лолита поучаствовала в перфомансе "Чемодан-Вокзал-Россия", "Тетя Лолита не влезла в рамку безопасности".
#Лолита хочет в Украину pic.twitter.com/eGnnbupjdK— Zhytomyrska Station (@ZdraviaVsem) 23 апреля 2017 г.
Между тем, пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян огласил на какой срок певице закрыт въезд в страну. "На основании законодательства Украины и дополнительной информации гражданке России Милявской Лолите было отказано в пересечении границы на Украину и запрещен въезд сроком на три года", – написал Слободян на своей странице в Facebook.
Как писали Dni.Ru, 23 апреля Лолиту не пустили на Украину к больной дочери. Артистку ранним утром сняли с поезда в Конотопе. По словам певицы, санкции в отношении нее Киев ввел за поездку в Крым.
Напомним, дочь Милявской Ева живет с бабушкой в Киеве. Сейчас девушке 18 лет, она заканчивает школу. Однако на свет Ева появилась с особенностями развития – у нее расстройство аутического спектра.
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