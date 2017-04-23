На Украине посмеялись над бедой Лолиты

Украинские пограничники не пустили певицу Лолиту Милявскую к больной дочери. Артистку просто сняли с поезда, объявив о запрете на въезд в страну. На инцидент тут же отреагировали в Киеве, уже по-привычке позлорадствовав над чужой бедой.

"Отличная работа пограничников и службы безопасности Украины", – написал на своей странице в Facebook советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

Пользователи Сети тут же отреагировали на пост, при чем некоторым захотелось жестче наказать артистку. "Антон! А почему только обратно отправляют?( есть же закон и статья... Там минимум штраф положен ... Доброты тут не нужно излишней", – посоветовал один из подписчиков Геращенко.

@U_J_R Лолита с поезда. Локомотиву легче.

Народная мудрость — Нюша Елисеева (@Njuschka) 23 апреля 2017 г.

Другие же уже скорее по привычке решили позлорадствовать над чужой бедой. Украинцы устроили настоящее соревнование на самый едкий комментарий: "Лолита поучаствовала в перфомансе "Чемодан-Вокзал-Россия", "Тетя Лолита не влезла в рамку безопасности".



Между тем, пресс-секретарь пограничной службы Украины Олег Слободян огласил на какой срок певице закрыт въезд в страну. "На основании законодательства Украины и дополнительной информации гражданке России Милявской Лолите было отказано в пересечении границы на Украину и запрещен въезд сроком на три года", – написал Слободян на своей странице в Facebook.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Апр 23 2017 в 12:39 PDT

Как писали Dni.Ru, 23 апреля Лолиту не пустили на Украину к больной дочери. Артистку ранним утром сняли с поезда в Конотопе. По словам певицы, санкции в отношении нее Киев ввел за поездку в Крым.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Мар 26 2017 в 12:58 PDT

Напомним, дочь Милявской Ева живет с бабушкой в Киеве. Сейчас девушке 18 лет, она заканчивает школу. Однако на свет Ева появилась с особенностями развития – у нее расстройство аутического спектра.