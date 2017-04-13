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Шоу-бизнес

Коллеги высказались о личности Василия Степанова

Фёдор Бондарчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Коллеги высказались о личности Василия Степанова, который выпал из окна. Работники кино охарактеризовали звезду "Обитаемого острова" только с положительной стороны.
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Представители кино отреагировали на случившееся с Василием Степановым несчастье. Режиссер Вера Сторожева приглашала Степанова на небольшую роль милиционера в фильме "Мой парень – ангел" и осталась под самым приятным впечатлением от работы с актером. "Он очень добрый, хороший парень. И талантливый. И допускаю, что его депрессия относится не к творчеству, не к занятости, а просто могут иметь место личные проблемы – психические, психологические... Знакомство с ним и репетиции были очень приятными: отзывчивый, скромный, даже застенчивый", – приводит слова Сторожевой "Московский комсомолец".

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Василий Сергеевич Степанов актер

Продюсер Дмитрий Рудовский также охарактеризовал Степанова с положительной стороны. "Василий попал на площадку прямо из приемной комиссии театрального училища, еще даже не начал учиться. Его нашел Павел Каплевич (занимался кастингом), а Павлу Золотовицкий порекомендовал – "Посмотри, какой к нам парень пришел". Его увидели, и по фактуре он был как раз тем Максимом Каммерером, которого искали. Но, конечно, ему предстояла очень длинная дорога, чтобы превратиться в актера. Это требовало больших усилий режиссера и партнеров по площадке, серьезные известные актеры помогали Васе. А дальше – ему надо было вернуться, продолжать обучение и становиться артистом в полном смысле этого слова", – высказал свое мнение продюсер.

Когда зашла речь о том, что в последние годы Василий Степанов страдал от затяжной депрессии, Рудовский прокомментировал эту информацию так: " Возможно, она связана с завышенными ожиданиями".

Напомним,  утром 10 апреля Василий Степанов выпал из окна пятого (по другим данным, третьего) этажа. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.  Свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

Автор: Наталья Аряева13 апреля 2017, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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