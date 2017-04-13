Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть

В распоряжение журналистов попало видео с покалеченным после падения из окна актером Василием Степановым. Камера запечатлела момент госпитализации звезды фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров".

Накануне стало известно, что многострадальный артист выпал из окна своего дома в Москве. Репортерам удалось выяснить, что Василий приземлился на козырек пятиэтажки.

На попавших в интернет кадрах видно, как медики выносят Степанова из подъезда на носилках. Сотрудники экстренных служб города зафиксировали пострадавшего, после чего увезли к карете скорой помощи, сообщает сайт РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 апреля. Брат Василия Максим рассказал, что в данный момент актер уже находится дома. В больнице Степанову оказали необходимую помощь. Брат выразил надежду, что в ближайшие время ранения заживут, и Степанов сможет вновь радовать поклонников своим талантом.





Примечательно, что Степанов выпал из окна несколько дней назад, однако об этом стало известно лишь сейчас. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

Напомним, Василий прославился после исполнения роли Максима Каммерера в экранизации произведения братьев Стругацких "Обитаемый остров". Однако в последние шесть лет ему практически не поступали предложения от кинодеятелей, из-за чего актер страдал от затяжной депрессии. Нынче же специалисты заподозрили у него шизофрению.