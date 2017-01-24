Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи

Звезда фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Василий Степанов нуждается в деньгах на лечение. Родные обездвиженного актера, сломавшего позвоночник, просят россиян о помощи.

Артист больше месяца прикован к больничной койке. В клинике он отпраздновал свой 31-день рождения. Несчастье с Василием произошло в середине декабря. Степанов вместе с друзьями возвращался домой из магазина, около подъезда он поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог. Актер пролежал на обледенелом бетоне до тех пор, пока за ним не приехала скорая помощь.

Врачи обнаружили у красавца компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости. Долгое время специалисты затруднялись сказать, сможет ли Степанов снова встать на ноги. Репортеры связались с младшим братом Василия Максимом и узнали, как себя чувствует пострадавший.

"Мы сами не понимаем – как можно так упасть… Но врачи уже дали утешительный прогноз, брат будет ходить. А вот реабилитационный период, скорее всего, будет долгим, от трех до шести месяцев. И мы, конечно, будем благодарны любой финансовой поддержке", – сказал Максим.

Селфи с братом!.������ Фото опубликовано Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Авг 3 2016 в 5:17 PDT

Брат звезды не знает, как скоро Степанов вернется к работе. "Сможет, если надо будет, сыграть роль калеки..." – с горечью обронил молодой человек. Он добавил, что в обозримом будущем Василий будет проходить реабилитацию, а потом ему еще долго придется носить корсет, пока спина окончательно не придет в порядок.

Сейчас Степанову нужны деньги на лекарства и оплату услуг медсестры, сообщает сайт "Комсомольская правда". Родные регулярно навещают больного, но сами находятся в стесненных материальных обстоятельствах, потому что на них до сих пор висит долг за лечение актера от депрессии. Номер карты мамы Василия: 4276380067820568 Сбербанк Людмила Степанова.

Ву а ля!�� Фото опубликовано Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 20 2016 в 5:01 PDT

Как ранее рассказал журналистам друг актера, больной не теряет присутствия духа и держится молодцом. "Несмотря на боли, Вася шутит: "Зато есть время почитать сценарии!" – отметил приятель звезды.

Как писали Dni.Ru, поклонники одного из самых красивых представителей отечественного кино давно уже подозревают, что Василия кто-то сглазил или проклял. Уж больно много испытаний выпало на долю 31-летнего парня. Затяжная депрессия накрыла Степанова после успеха картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль, и не давала дальше развиваться. Актера бросила любимая. Прозябал он в нищете и жаловался на невостребованность в профессии. Едва забрезжил свет в конце туннеля и Василий начал снова сниматься, как на него обрушилась новая беда – перелом, после которого ему заново придется учиться ходить.