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Сергей Соседов: Самойлова подложила Украине свинью

Фото: GLOBAL LOOK press
Известный музыкальный критик высказался о "Евровидении". По его мнению, конкурс себя исчерпал.
прочитано 16636 раз

До старта "Евровидения" в Киеве остается менее месяца. Но участие России в этом общеевропейском конкурсе песни до сих пор находится под вопросом. По мнению авторитетного музыкального критика Сергея Соседова, это прогнозируемая ситуация.

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Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

"Дело, конечно, не в недопущенной Юлии Самойловой, а в том, что Украина не допустила бы никакого российского артиста, – уверен Соседов. – Всегда нашлась бы причина объявить его персоной нон-грата. Отправь мы Сергея Шнурова, в Киеве бы кричали, что он охальник, матерщиник, поэтому не может петь в высокодуховной стране. Пошли мы Панайотова, на Украине бы кричали, что он предатель, изменник, потому что родом из Запорожья".

"Люди, которые занимаются отбором участников, прекрасно понимали это, – считает Сергей. – Поэтому все заранее просчитали и сделали два хода вперед. Юлия Самойлова – самый неудобный для Киева вариант. Ведь теперь все накинулись на украинцев, что, мол, не пустили девушку в инвалидном кресле".

"Панайотов – красивый талантливый артист – еще непременно выступит в конкурсе, – уверен Соседов. – Но сейчас по политическим соображениям нам куда выгоднее было выдвинуть на "Евровидение" Самойлову. Она подложила такую свинью Украине! Это ужасная ситуация, дурной сон для страны, которая принимает конкурс".

Между тем Соседов уверяет, что в музыкальном плане "Евросонг" себя исчерпал. "Этот конкурс был придуман в 1956 году, чтобы, во-первых, объединить послевоенную Европу, а, во-вторых, популяризировать телевидение, которое в ту пору только зарождалось, – рассказал критик. – Сегодня ничего это не требуется. Да и нет ярких артистов. Не только на нашей эстраде, но и в мировой музыке. Есть Адель – талантливая, но не гениальная, есть Бейонсе – очень средняя вокально. А величин, подобных Эдит Пиаф, Шарлю Азнавуру, Элле Фицджеральд, больше не появляется – такое время".

"Но участвовать в "Евровидении" нам все равно надо продолжать, – заключил Соседов. – Не ради победы, боже упаси, а для того, чтобы заявлять о себе миру и позиционировать себя в общеевропейских процессах. Ведь этот конкурс – эдакий большой корпоратив, куда приезжают, чтобы показать себя, окунуться в атмосферу, познакомиться. Поэтому жаль, что праздник превратился в инструмент политической игры". 

Автор: Феликс Грозданов11 апреля 2017, 17:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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