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Пугачеву приняли за двойника-мутанта

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press
Музыкальный критик Сергей Соседов возмущен падением легендарной певицы. Он уверен, что ей давно надо было уйти на покой.
прочитано 9137 раз

Сергея Соседова считают одним из самых авторитетных и эпатажных музыкальных критиков в стране. Его метких и остроумных комментариев боятся артисты, но к нему меж тем и прислушиваются. Именно поэтому Сергей входил в жюри телеконкурса "Суперстар" на канале НТВ, а потом на протяжении нескольких сезонов был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор".

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Сергей знает кухню шоу-бизнеса изнутри, поэтому Dni.Ru обратились к нему с просьбой прокомментировать новогодние телеогоньки, вокруг которых сейчас ломаются копья. "То, что показали нам "Первый канал" и канал "Россия", я могу назвать только одним словом: безобразие! – возмущается Соседов. – Это просто культурное преступление. Всю ночь звучали бездарные песни с музыкой, словно бы написанной одним автором – одни и те же мелодические ходы, музыкальный размер "четыре четверти", одинаковые примитивные аранжировки уровня "унца-унца", тональный компьютерный гул и музыкальный электронный туман вместо красивой мелодии".

По мнению Соседова, это стало тенденцией, "модой, которую диктуют музыкальные радиостанции и их арт-директора". "У работающих там случайных или блатных людей зачастую нет даже начального музыкального образования, хотя в советские годы музыкальный редактор радиостанции должен был являться выпускником серьезного теоретико-композиторского отделения консерватории, – уверяет критик. – Я вспоминаю и советские новогодние огоньки, где звучали только свежие хиты, только новые песни."

То же, что он увидел и услышал сегодня, Сергей считает "оккупацией эфира мафиозным шоу-бизнесом". "Нужно создать худсоветы, проводить конкурсы песен, которые имеют право появиться в новогоднем музыкальном эфире, – уверен Сергей. – Но с этой проблемой надо идти лично к Путину, потому что министр культуры – не имеющий музыкального образования историк – не владеет, к сожалению, никакими рычагами давления на сложившуюся ситуацию".

Порадовала же его только "Нетленка" на телеканале "Культура" – записи советских новогодних концертов. "Там каждый номер – маленький спектакль, шедевр, и с какой фантазией снято все, не то что сейчас – на фоне машущих в кадре рук за столиками. А какие были голоса, какие яркие песни, которые переживут всех нас!", – справедливо заметил критик.

Отдельно Соседов прокомментировал появление в новогоднем огоньке "Первого канала" Аллы Пугачевой, которое возмутило многих телезрителей. Возмутило настолько, что петиция, осуждающая праздничный телеконцерт с ее участием, направленная в адрес руководства "Первого канала", собрала уже 113 тысяч подписей. "Если бы я не знал, что передо мной та самая гениальная певица-небожительница, которая пела в 80-х "Маэстро" и "Старинные часы", я бы решил, что передо мной двойник-мутант", – поражен Соседов.

"Она стала совершенно неузнаваемой – ни во внешности, ни в голосе, ни в повадках. Произошла совершенно жуткая трасформация. Лицо, голос, тело, ноги – все другое. Такое чувство, что это человек с другой планеты. В новогоднем эфире "Первого канала" Пугачева предстала не умной, не остроумной, что-то лопочущей. Глупое выражение лица, отсутствующий взгляд – певица словно не понимала, где находится, не знала, куда деть руки. Она была похожа на девочек из проекта "Голос". Но если те ищут пока свое лицо, то Алла Борисовна его напрочь утратила. Ее сегодняшние песни – это не музыка, не стихи, а просто музыкальное хулиганство. Пугачевой сегодня нечего сказать зрителю. Она не понимает своего огромного вклада в историю мировой музыкальной культуры, не осознает, что надо было остаться в памяти людей легендой – уйти и больше не появляться на публике. Ведь она сказочно богатый человек, у нее огромное состояние, замки, и что ее вынуждает сегодня выставлять себя в подобном свете, я не понимаю!" – считает критик.

Автор: Феликс Грозданов11 января 2017, 17:09
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