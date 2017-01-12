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Аллегровой и Ротару врезали за примитивную безвкусицу

София Ротару и Ирина Аллегрова. Фото: Дни.Ру
Музыкальный критик Сергей Соседов прошелся по главным пенсионеркам российского шоу-бизнеса. Он считает, что они давно уже далеки от творчества.
прочитано 7509 раз

Выступление в Dni.Ru специалиста по российскому шоу-бизнесу Сергея Соседова вызвало большой резонанс. "Соседов совершенно прав, Пугачева утратила свое лицо. Киркоров и другие певцы уже надоели, постоянно одни и те же физиономии", "Браво, Соседов, браво!!! И где найти ту петицию, подскажите, хочу подписать. За новую и талантливую молодежь!", "Соседов прав на 100%. Но как убрать эту пенсионерку-клоунессу с ТВ? Ей принадлежит ТВ-канал, престижное эфирное время вещания и т.д." – пишут читатели в комментариях к материалу "Пугачеву приняли за двойника-мутанта".

Напомним, что в нашумевшем тексте член жюри телеконкурса "Суперстар" на канале НТВ и певческого шоу "Х-фактор" не очень лестно отозвался о сегодняшней Алле Пугачевой. "Она стала совершенно неузнаваемой – ни во внешности, ни в голосе, ни в повадках. Произошла совершенно жуткая трасформация. Лицо, голос, тело, ноги – все другое. Такое чувство, что это человек с иной планеты. В новогоднем эфире "Первого канала" Пугачева предстала не умной, не остроумной, что-то жалко лопочущей. Глупое выражение лица, отсутствующий взгляд – певица словно не понимала, где находится, не знала, куда деть руки. Она была похожа на девочек из проекта "Голос". Но если те ищут пока свое лицо, то Алла Борисовна его напрочь утратила. Ее сегодняшние песни – это не музыка, не стихи, а просто творческая импотенция. Пугачевой сегодня нечего сказать зрителю. Она не понимает своего огромного вклада в историю мировой музыкальной культуры, не осознает, что надо было остаться в памяти людей легендой – уйти и больше не появляться на публике. Ведь она сказочно богатый человек, у нее огромное состояние, замки, и что ее вынуждает сегодня выставлять себя в подобном свете, я не понимаю!" – возмутился критик.

Оказалось, претензии у него есть и к другим немолодым исполнительницам нашей эстрады – Сергей осуждает их за примитив и безвкусицу. "Меня поражает София Ротару – она совершенно, по-моему, одурела, – говорит Соседов. – Вы послушайте, что она поет сегодня – какой-то ужас, типа "Океана твоей любви"! Она просто дезориентирована. За последние годы Ротару выпустила только две более-менее приличные песни – "Белая зима" и "Белый танец", все остальное – откровенный шлак. У нее были гениальные вещи, написанные композитором Матецким, Бабаджаняном – "Верни мне музыку", "Лаванда", но все в прошлом. У меня такое чувство, что сегодня Ротару кто-то просто двигает из власти, потому что певица в ее нынешнем состоянии очень далека от творчества".

Справедливо возмущается Соседов и песнями Ирины Аллегровой. Ведь большего абсурда и примитива, чем слова представленной в Новогоднюю ночь на "Первом канале" "императрицей" песни Made in Russia и придумать трудно: "Потоскую в Тоскане, Заморочусь в Марокко, Мне от солнца чужого, от солнца чужого Мало прока. Я помаюсь в Майами, Я смешаюсь с Ла-Маншем. И скорее домой, и скорее домой. Я ведь Made in Russia". "Примитивная, пошлая, но еще с перцем", – так охарактеризовал Аллегрову музыкальный критик.

Автор: Иван Губкин12 января 2017, 15:56
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