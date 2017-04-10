В Comedy Club поглумились над Дианой Шурыгиной. Развлекательная программа в утрированном виде интерпретировала случившееся с 17-летней жертвой изнасилования.

Сомнительная слава, которую стяжала 17-летняя жертва изнасилования (а по некоторым данным, двойного), жительница Ульяновская Диана Шурыгина после того, как рассказала свою историю в передаче Андрея Малахова "Пусть говорят", не оставила равнодушным даже развлекательную программу Comedy Club. В частности, резиденты подготовили пародию на серию выпусков шоу Малахова, посвященных Шурыгиной.

В эпизоде из шестой серии 13 сезона Comedy Club, который находится в свободном доступе в Сети, ведущий передачи "Муть говорят" Андрей Махалов (его играет Гарик Харламов) приглашает в студию некую Алину Давалову (ее образ воплотил Тимур Батрутдинов), которая рассказывает все обстоятельства изнасилования.

По ее словам, оставшись в однокомнатной квартире в одиночестве, Алина пригласила в гости "самых близких" друзей – ими оказались 135 парней. Они пили алкоголь и принимали наркотики, после чего и случилось "изнасилование". После рассказа Даваловой на нее немедленно накинулся мужчина с руганью, который призвал чуть ли не убить девушку. Впоследствии он оказался детским психологом. В конце сценки герои решают изнасиловать Давалову, та категорически отказывается, но снимает трусики.

Гарик Харламов - Муть говорят от Comedy Club на Rutube.

Скандальную возню, которая становится апогеем передачи, резко обрывает ведущий Андрей Махалов. "Укоры взрослых, насмешки ровесников. Роковая ночь, изменившая всю жизнь. Как жить дальше, если дальше жить, то как? С чего начать, если уже все кончено и как закончить то, что уже начато? Правдивая ложь и ложная правда, и как разобраться в неразберихе и выпутаться из путаницы?" – завалил риторическими вопросами публику Махалов. В конце шоу Андрей сделал вывод: "Все это произошло потому. что мораль в современном российском обществе находится на дне (зал возмущается)... Ну хорошо, на донышке". И демонстрирует всем уже узнаваемый жест.

Резиденты непрозрачно намекнули, что в своей пародии они глумятся над Дианой Шурыгиной и всей ситуацией, которая развилась вследствие ее появления в передаче Андрея Малахова. Отметим, что ролик с эпизодом Comedy Club посмотрело уже более 500 тысяч человек.