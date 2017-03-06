Александр Панайотов предложил перенести "Евровидение"

Исполнитель прокомментировал слухи о своем участии в главном песенном конкурсе Старого Света. Он не понимает, откуда ноги растут у сплетен и мифов.

Александр Панайотов готовится к первому сольному концерту в Москве – 8 марта он выйдет на сцену "Крокус Сити Холла". Накануне там же артист получил специальный приз "Возвращение года" на церемонии "Звуковая дорожка МК". После выступления с певцом пообщался корреспондент Dni.Ru.

"После моего участия в шоу "Голос" на "Первом канале" жизнь радикально поменялась, – заявил Александр. – Стало больше приглашений, концертов (шеститысячный зал "Крокуса" продан. – Прим. ред.), стали выше гонорары. Я сам себе не принадлежу, у меня нет свободного времени. Но я об этом мечтал, ведь так и должен жить артист, на мой взгляд. Все к лучшему. Я поэтому и сделал какие-то шаги, чтобы жизнь моя поменялась. Мне великолепно работается с Григорием Лепсом, с его продюсерским центром".

Прокомментировал певец и слухи о том, что он представит нашу страну на "Евровидении". "Подобных планов у меня нет, – сообщил Панайотов. – Я, как и все, узнал о том, что якобы куда-то еду, из прессы. Ничего комментировать тут я не могу, потому что просто ничего не знаю. Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс. Дома сидел перед телевизором и болел".

Артист признался, что конкурс 2017 года, который в мае должен пройти в Киеве, вызывает у него сомнения: "Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город – в Лондон, например. Или просто бойкотировать "Евровидение", как предлагают некоторые".