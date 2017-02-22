Панайотов высказался о скандале с Бузовой

Певец против непрофессионалов на сцене. Поющие ведущие, поющие дети богатых родителей, сыновья, жены его раздражают.

Певец Александр Панайотов долго не комментировал скандал, который разгорелся после его неосторожного высказывания о пении Ольги Бузовой. Наконец, он прервал молчание. "На самом деле я не хотел никого обидеть, и мне пришлось отредактировать тот пост, – рассказал артист. – Я знаю Олю очень давно, она замечательная девушка, у нее два высших образования, она абсолютно self-made. Но сейчас очень много случайных персон на эстраде, и все хотят петь".

"Нельзя быть непрофессионалом в этом деле. Если у тебя есть музыкальное образование, ты занимался хотя бы вокалом, это будет видно. Я вообще говорю про всех – Оля здесь как имя нарицательное – поющие ведущие, поющие дети богатых родителей, сыновья, жены. При этом есть куча мегаталантливых певцов, которые обделены – их нет на премиях, они не интересны, потому что у них нет столько подписчиков в соцсетях, их не показывают каждый день в реалити-шоу, у них нет денег", – заявил Панайотов в интервью программе "ОК на связи!".

Напомним, что гром грянул после того, как на своей официальной страничке в Instagram артист провел параллели между зарубежными звездами и российскими знаменитостями. "Бейонсе, Адель... о чем тут можно вообще говорить?... И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс, получил 2 Грэмми.. не потому что папа заплатил. А потому что действительно мега талантливый!!! А у нас все чествуют ведущую реалити шоу, которая вдруг решила запеть.. Как быть то? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Бузова поспешила ему ответить: "В последнее время слишком много, так называемых "звезд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! Я не робот, я человек, и, в первую очередь, я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично, и тем более, в средствах массовой информации, творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь!"