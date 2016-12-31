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Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"

Александр Панайотов. Фото: vk.com/panayotov
По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым. Но поклонники с таким раскладом не согласны.
прочитано 20613 раз

В финале пятого сезона суперпроекта "Голос", который вечером 30 декабря в прямом эфире транслировался на Первом канале, был назван "Лучший голос страны". Победителем по итогам зрительского голосования стала Дарья Антонюк из Красноярского края. Для многих это оказалось неожиданностью – среди фаворитов проекта значились лишь Сардор Милано и Александр Панайотов. Причем Александр лидировал во всех татализаторах.

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Дарья в итоге на считанные проценты опередила Панайотова. Казалось, он едва сдерживается, чтобы не заплакать, ведь его начали поздравлять задолго до объявления результатов. Поздно ночью, когда страсти улеглись и эмоции уже не бушевали, Панайотов поделился своими мыслями: "Это было очень увлекательно и музыкально при любых раскладах. Мне было тяжело решиться на этот шаг, пойти на "Голос". Но не жалею ни секунды. Если бы мне сказали, что когда-нибудь я исполню песню великого Джорджа Майкла, 30 декабря, в прайм-тайм, на Первом, в связи с его скоропостижным уходом – я бы не поверил. И никогда бы не раздумывал на этот счет. Так как его ГОЛОС, его МУЗЫКА, его ДУША – зеркальным отражением навсегда отпечаталась в моей музыке, в моей душе, в моем сердце. Победителей, как оказалось, в этом конкурсе, нет. Есть просто явления, как факт. Всем большое спасибо за поддержку".


Когда летом Панайотов пришел на кастинг этого проекта, все решили, что он "блатной". "Я на общих основаниях подавал заявку, – рассказал Dni.ru артист. – Стоял с номерком на груди в многочасовых очередях, проходил вместе со всеми строгий многоуровневый отбор желающих попасть на слепые прослушивания. Другие претенденты, заметив меня в очереди, недоумевали и спрашивали, что я тут делаю. Многое думали, что я буду одним из наставников. Признаться, я был удивлен, что меня вообще допустили до участия в проекте, поскольку "Первый канал" не очень любит артистов, засветившихся в других шоу у конкурентов по эфиру".

Дело в том. что в 2003 году Александр участвовал в реалии-шоу "Народный артист" и, как и в случае с "Голосом", в финале был вторым. "С момента моего участия в телепроекте на канале "Россия" прошло уже 13 лет. За это время выросло целое поколение, которое не просто не помнит, но даже не знает, что был такой конкурс и кто стал его призером, – признался Александр. – Вот и захотел напомнить о себе".


Напомнить ему, конечно, удалось. Например, после участия в "Голосе" заметно выросли его гонорары. "У нас довольно плотный график. Все пятницы в декабре были заняты съемками в "Голосе", поэтому от корпоративных выступлений отказывались. Зато  в остальные дни 40-минутное выступление Саши стоит 600 тысяч рублей – "под минус" и 700 тысяч – с живыми музыкантами. Выход в Новогоднюю ночь обойдется в 800 тысяч "под минус" и в миллион – с музыкантами. Мы сейчас, можно сказать, нарасхват, чему очень рады", – заявил журналистам официальный представитель Панайотова.


С Григорией Лепсом, который являлся наставником артиста, Панайотов продолжит сотрудничество. Александр уже активно участвует во многих мероприятиях продюсерского центра Лепса, а тот, в свою очередь, готов сделать талантливому певцу заманчивое предложение, причем независимо от того, что первое место в "Голосе" ему не досталось. А в марте Александр выступит с первым большим сольным концертом в огромном "Крокус Сити Холле". Название у программы символичное – "Непобедимый".

Автор: Феликс Грозданов31 декабря 2016, 11:07
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