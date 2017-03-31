Юлия Самойлова раскрыла секрет попадания на "Евровидение"

Певица готовит номер и шьет платье, невзирая на украинские запреты. Об этом конкурсе она мечтала так долго.

Российская участница "Евровидения" этого года Юлия Самойлова поет с раннего детства. "Все началось с повторения за дедушкой, когда он чихал и кашлял, – улыбается певица. – Я четко схватывала интонации и мама это заметила. Начала разучивать со мной песни. Правда, композиции про пионеров меня не устраивали – я пела хиты Тани Булановой".

"Будучи школьницей, я делала учителям звуковые подарки – записывала тогда еще на кассеты песни, – продолжает Юля. – И они предложили мне выйти на сцену. Случилось же это в возрасте 12 лет – я спела на благотворительном марафоне в городском дворце культуры моей родной Ухты".

"Я хотела стать ведущей на радио, но судьба распорядись иначе, – говорит Самойлова, – После школы поехала учиться рекламному делу в Питер, а потом вернулась домой и открыла там свое рекламное агентство. Но потом что-то мне стало скучно жить и я решила снова запеть".

Все эти годы – и в Ухте, и в Питере – Самойлова мечтала о "Евровидении". Она участвовала в проекте "Фактор А", пела на открытии Паралимпиады, но все время представляла, что участвует в главном песенном конкурсе Старого Света. "В конце февраля мне позвонили с Первого канала и предложили подготовить песню, – призналась Юля. – Первой мыслью моей было: "Ну, наконец-то позвонили!" Я помню, как смотрела выступление Алсу на этом конкурсе – записывала то выступление, выучила наизусть не только ее песню, но и слова ведущих".

Сегодня, несмотря на запрет въезда на Украину, Юля, по ее словам, продолжает репетиции своего номера. "Мы занимаемся с двумя педагогами по вокалу, учителем по английскому, встречаемся с модельерами, которые будут шить наряд, записываем проморолики, готовим видеовизитку страны, которая предваряет номер – словом, делаем все то, что требуется от страны на "Евровидении", – заявила Самойлова в эфире утреннего шоу "Русские Перцы" на "Русском радио".