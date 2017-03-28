Александр Ревва собирается на "Евровидение"

Юморист уверен, что займет одно из топовых мест. По его словам, наличие харизмы так же важно, как и вокальные данные.

Бывший участник команды КВН "Утомленные солнцем", резидент шоу Comedy Club Александр Ревва не прочь представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение". "Я знаю, что, если бы поехал на "Евровидение", занял бы там одно из топовых мест, – заявил юморист. – Конечно, о победе говорить трудно, но в пятерку лучших вошел бы совершенно точно. Страну бы не подвел! Пока об этом не думаю. Чтобы начинать этот путь, нужно много времени и сил, это большая ответственность. Но если я почувствую, что готов к "Евровидению", обязательно на него поеду."

Харизма в этом деле не менее важна, чем вокальные данные, уверен Ревва. "Алла Пугачева всегда говорит: "Мало просто правильно петь и попадать в ноты!" Я с ней согласен. Знаете, бывает, когда артист поет, зрители могут выйти в туалет, попить кофе, купить шашлык или покурить пойти. Вот это не о нас! Люди, когда я выступаю, бросают пить и получают все, что им нужно!" – цитирует артиста Sobesednik.ru.

Напомним, что ситуация с участием России в песенном конкурсе, который состоится на Украине, пока не прояснилась. Киев запретил въезд Юлии Самойловой из-за посещения Крыма и посоветовал нашей стране сменить представителя. Европейский вещательный союз предложил показать выступление россиянки с помощью телемоста, но Первый канал, который в 2017 году занимается выбором участника и трансляцией конкурса, отверг все альтернативные варианты.