Юлия Самойлова получила предупреждение

Певица не обращает внимания на сплетни и шумиху вокруг себя. Она уверяет, что повышенное внимание к ней было всегда.

Имя российской участницы "Евровидения" этого года Юлии Самойловой сегодня у всех на устах. А сама она постепенно становится полноправным героем светской хроники. Только что, например, певица вместе с мужем Алексеем Тараном появилась на премьере фильме "Время первых".

Юлия не отказывала желающим сфотографироваться с ней, а вот интервью давала неохотно. "Только никаких вопросов о "Евровидении!" – предупредила помощница певицы. – Мы сегодня отдыхаем и не хотим серьезных разговоров". Первый канал, который в этом году выбирает и отправляет участника на главный музыкальный конкурс Старого Света, предупредил Самойлову, что ее слова могут быть истолкованы превратно.

Но на несколько вопросов Dni.Ru Юлия все-таки согласилась ответить. Она, в частности, призналась: после того, как в эфире Первого канала сообщили, что она поедет на престижный смотр, ее популярность резко выросла. "Все узнали, что я буду представлять Россию, поэтому внимание ко мне сейчас повышенное, – уверяет певица. – Но меня и так узнавали на улицах – я ведь финалистка телепроекта "Фактор А". При этом Самойлова говорит, что не читает всю ту чушь, которую о ней сочиняют: "Обо мне всегда писали не только хорошо, но и в негативном ключе, я к этому привыкла и уже не огорчаюсь".

Рассказала певица и о своем необычном хобби. "Я люблю рисовать, хотя в последнее время из-за занятости не получается этим заниматься, – призналась она. – Особенно мне нравится расписывать яйца – проделываешь маленькую дырочку, выливаешь содержимое и начинаешь творить".