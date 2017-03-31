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Запад выдвинул ультиматум Украине из-за "Евровидения"

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Gusev
Песенный смотр в Киеве находится на грани срыва после скандала с Юлией Самойловой. Многие страны собираются его бойкотировать. "Теленачальники" обратились к украинским властям с жестким заявлением.
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Скандал с недопуском российской участницы Юлии Самойловой на главный европейский конкурс песни набирает обороты. Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с заявлением. 

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"Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой, это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент на конкурсе "Евровидение" и ЕВС в целом", – говорится в документе.

"Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов – вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе", – приводит слова Делтенре портал Life.ru. Ответ украинских властей должен последовать уже сегодня. В противном случае Киеву грозят большие проблемы.

Как писали ранее Dni.Ru, Ингрид Делтенре заявила, что намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из "Евровидения" достаточно серьезны, так как владельцы конкурса считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России Юлии Самойловой "абсолютно недопустимым".  

Автор: Иван Губкин31 марта 2017, 12:08

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