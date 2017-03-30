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Почему Киев так жесток с Самойловой

Юлия Самойлова. Фото: Мария Антипина/ТАСС
Скандал с участием Юлии Самойловой толкнул украинских политологов порассуждать о том, как в их стране слушаются законов. Специалисты пришли к выводу, что власти используют закон только для выгоды.

Продолжение: Юлия Самойлова получила предупреждение
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Юлия Самойлова попала в скандал после того, как СБУ (Служба безопасности Украины) запретила артистке и представительнице России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" въезд в страну на три года за то, что она посещала Крым после его присоединения к России. Самое примечательное в этой ситуации, что во многих случаях обычные украинцы и иностранцы, также посещавшие Крым после 2014 года, всего лишь отделываются штрафами или устным предупреждением судьи.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

К примеру, однажды девушка отправилась в одну из жарких стран, но в аэропорту при проверке ее документов пограничники заметили, что она выезжала на полуостров со стороны Украины, а обратно не вернулась. Как выяснилось, туристка из Крыма отправилась на материковую часть России, что и стало нарушением закона. Уже на суде стало известно, что нарушительница учится на юриста (а значит закон не знать не могла). Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в виде штрафа размером 5,1 тысяч гривен (около 10,7 тысяч рублей), передают "Вести. Украина".

А кто-то и вовсе отделывается устным предупреждением. Так случилось с жительницей Германии, которую уличили в посещении Крыма без пересечения украинской границы. Интересно, что ко многим иностранцам, особенно гражданам Евросоюза, украинский закон подозрительно благосклонен.

"У нас царит избирательность исполнения закона. Проще говоря, закон у нас используют по большой и малой политической нужде. Это как в ситуации с Самойловой. Отработали ситуацию под бурные аплодисменты патриотов. Европейские домохозяйки посочувствуют певице с ограниченными возможностями и осудят Украину, ведь вопросы нашего суверенитета мало кого волнуют", – заключил украинский политолог Андрей Золотарев.

Межтем больше половины россиян считают, что в нынешнем году Россия не сможет принять участие в "Евровидении". Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Так, 45% граждан думают, что российская сторона сама откажется от участия в песенном конкурсе, который должен пройти в мае в Киеве. Еще 15% граждан уверены, что российский участник не сможет выступить на конкурсе из-за запрета со стороны Украины. 38% россиян считают, что представитель России выступит в Киеве на конкурсе. 2% предполагают, что российский артист выступит, но лишь дистанционно. В опросе приняли участие более 55 тысяч граждан.

Автор: Наталья Аряева30 марта 2017, 10:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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