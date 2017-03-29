Почему "Евровидение" нужно провести в России

Заслуженная артистка России и член Общественной палаты Диана Гурцкая прокомментировала интервью гендиректора Европейского вещательного союза в Женеве Ингрид Делтенре. Певица считает абсолютно правильным, что Киев призывают пойти навстречу Юлии Самойловой. Кроме того, по мнению Дианы, конкурс вообще стоит провести в России.

"Я с самого начала говорила, что власти Украины, запретив Юлии Самойловой въезд в страну, поступили бесчеловечно и жестоко, – поделилась артистка с корреспондентом Dni.Ru. – Эта страна нарушила установленные условия конкурса. Хочу подчеркнуть, "Евровидение" – это музыкальный конкурс. Не стоит вовлекать его в политические споры. Европейский вещательный союз должен повлиять на решение украинских властей, что называется, "додавить" и позволить Юлии приехать".

Гурцкая убеждена – если Киев будет упорствовать, конкурс должен пройти в России. "Второе место в прошлом году заняла Австралия, но провести там конкурс невозможно – все же это "Евровидение". Третьим стал Сергей Лазарев – со своим блестящим номером. Напомню, что по голосам телезрителей он занял первое место. Поэтому конкурс должен пройти в России. Не сомневаюсь, что наша страна проведет его достойно. Эксперты утверждают, что московское "Евровидение" было лучшим в XXI веке. Наши участники всегда отлично выступали. Еще раз повторяю, Украина допустила огромную ошибку, но сейчас есть шанс ее исправить", – высказалась исполнительница.

Напомним, гендиректор Европейского вещательного союза в Женеве Ингрид Делтенре заявила, что Украина может лишиться права на проведение конкурса. Организаторы "Евровидения" считают решение о запрете на въезд Самойловой "абсолютно недопустимым". "Я глубоко сожалению, что "Евровидение" используется для политических игр власти", – отметила Делтенре. По ее словам, сейчас руководство конкурса ведет переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.