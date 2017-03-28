Участники "Евровидения" отказались ехать в Россию из-за Самойловой
На протяжении семи лет накануне конкурса "Евровидение" в Москве собираются артисты, которым вскоре предстоит состязаться перед многомиллионной телеаудиторией Старого Света. Собираются не как конкуренты, а как друзья, которых объединяет музыка. Не станет исключением и этот год, хотя участие России в конкурсе до сих пор под большим вопросом.
"21 апреля в "Вегас Сити Холле" состоится традиционное pre-party "Евровидения", – рассказали Dni.Ru организаторы праздника. – Мы решили, что несправедливо лишать фанатов конкурса возможности увидеть Юлию Самойлову и услышать ее песню Flame Is Burning. Ее поездка в Киев пока не подтверждается в силу известных обстоятельств и запретов, но мы все равно решили ничего не отменять".
"Мы пригласили участников этого года из многих стран, – заверили устроители. – Но многие отказались ехать в Москву после новостей о неопределенной и скандальной ситуации с Юлией Самойловой. Подтвердили свой визит пока только представители Молдовы и Италии. Кстати, итальянский певец Франческо Габбани – это главный претендент на победу в 2017 году. Он попробует удивить Европу, исполнив песню в костюме обезьяны. Ждем окончательного ответа от Греции, Норвегии, Азербайджана и Швейцарии – они пока колеблются".
В концерте по случаю конкурса поучаствуют многие российские звезды, которые в разные годы выходили на сцену "Евровидения", и тем самым выразят поддержку Самойловой. Специальным гостем станет победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк.
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