Украину лишат "Евровидения" из-за Самойловой
Все меньше времени остается до старта 62-го конкурса песни "Евровидение" в Киеве. Участие в нем представительницы России Юлии Самойловой под вопросом – украинские власти запретили ей въезд в страну сроком на три года из-за ее посещения Крыма. Если в ближайшие недели решение этой проблемы не будет найдено, Украина может лишиться права проведения международного конкурса.
Об этом в интервью швейцарскому изданию Blick сообщила генеральный директор Европейского вещательного союза в Женеве Ингрид Делтенре. Она отметила, что намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из "Евровидения" достаточно серьезны, так как владельцы конкурса считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России Юлии Самойловой "абсолютно недопустимым".
"Я глубоко сожалению, что "Евровидение" используется для политических игр власти, – заявила Делтенре. – "Евровидение" должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга". Она уверяет, что в настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко по решению проблемы. Мол, только эти двое могут повлиять на ситуацию. Пока же все происходящее Делтенре оценивает как "удар по имиджу "Евровидения".
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