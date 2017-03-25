Киркоров хочет улететь с Козловским в космос

Известный певец Филипп Киркоров рассказал, что хотел бы полететь в космос. Там исполнитель планирует отдохнуть и отоспаться.

"Отоспаться я хочу в космосе! Я не против туда полететь. Главное, чтобы рядом были мои друзья. С ними готов полететь куда угодно, даже в другую вселенную", – поделился певец.

С собой в космическую одиссею Киркоров взял бы актера Данилу Козловского. "С ним не соскучишься. Поверьте мне, с Козловским очень интересно и в космос, и в разведку, и на футбол, и в Большой театр", – пояснил свой выбор поп-король.

Пока полет в космос остается в очень далеких перспективах, Киркоров поделился планами на ближайшее будущее. В конце апреля певец отпразднует 50-летний юбилей концертами в Кремле. Подготовка к торжеству, по словам поп-короля, отнимает очень много времени и сил, передает "Собеседник".

"Я вбухал в эти десять концертов очень большую сумму. Только гостей у меня будет около тысячи человек. Отмечать юбилей буду в Кремле: благо банкетный зал сможет вместить всех моих гостей. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы все хорошо покушали. Затраты большие, но для меня главное, чтобы гости остались довольны", – отметил Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Мар 24 2017 в 4:11 PDT

При этом гостям певца придется поломать голову над презентами для юбиляра. Подарочного листа у артиста нет, а в Кремле – строгая охрана: с вазами и сервизами не пустят.



"Я не знаю, что бы я хотел. Может, кто-нибудь машину подарит или самолет. Писали, что он у меня уже есть. Но нет! Главное, чтобы одежду не дарили. Я, можно сказать, живу в гардеробе: с одеждой у меня все нормально" – заявил певец.



