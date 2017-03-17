Сваха рассказала о браке Дианы Шурыгиной

Перед тем как думать о свадьбе, дважды изнасилованной девушке посоветовали пойти в церковь и к психологу. Впрочем, такую жену и невестку вряд ли кто себе пожелает.

За годы существования в эфире программы "Давай поженимся!" в студии Первого канала побывало около десяти тысяч участников. За время почти двух тысяч выпусков при помощи ведущей программы актрисы Ларисы Гузеевой, астролога Анастасии Володиной и свахи Розы Сябитовой было создано почти три сотни счастливых семей.

"Если бы ко мне в брачное агентство обратилась скандально известная Диана Шурыгина с просьбой устроить ее женское счастье, я бы отказалась, – заверила Dni.Ru главная сваха страны. – Ни за какие деньги! Как-то пришла ко мне мама, похожая на свинью, и папа, который был похож на бегемота. Привели дочку, которой с детства внушали, что она красавица и по ней плачут конкурсы красоты. Они хотели ей жениха, типа Брэда Питта. А туда Питта если только в анабиозе доставить. Я еле отвязалась от этой истории. Хотя мне сулили вазу наполеоновскую за работу, вы не представляйте, сколько это стоит. Но там мне было хотя бы жалко родителей, а тут я их осуждаю".

"Диана Шурыгина молоденькая, с головой не дружит, если пиарится на своем изнасиловании, – продолжает Сябитова. – Но тут важна и среда, в какой она растет, и то, как ее воспитали. Я не знаю, о чем мать и отец думали, когда всей этой истории позволили стать на весь мир известной и так ославили свою дочь. Я бы как мать никогда не желала бы своему сыну такой жены, а себе такой невестки. То, что произошло с ней, – это грех, и вряд ли нужно им гордиться. Посмотрите индийские фильмы – там женщину с таким грехом из дома выгоняют!"

"От этого пятна Шуригина не отмоется все жизнь, – уверена Сябитова. – Перед тем как думать о свадьбе, ей нужно идти в церковь, замаливать грехи. Стоит обратиться и к психологу. Но и после этого, как мне кажется, ни один мужчина, уважающий традиции верности и целомудрия, никогда не возьмет ее в жены".