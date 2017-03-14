Подопечный Билана штурмует "Евровидение" в Киеве
Зрители помнят Кристиана по популярному проекту "Первого канала" "Голос. Дети". Под чутким руководством Димы Билана талантливый Костов дошел до финала первого сезона шоу в 2014 году. И вот, пришло время для новых свершений в жизни молодого артиста. На "Евровидении-2017" он исполнит композицию Beautiful Mess.
Поет Кристиан буквально с пеленок. Он родился 15 марта 2000 года в Москве. Его отец по национальности болгарин, мать – гражданка Казахстана. По мнению репортеров, это обстоятельство позволит конкурсанту рассчитывать на дополнительные голоса жюри "Евровидения".
В 2006-м Костов прошел кастинг в группу "Непоседы". В 2012 году Кристиан представлял Болгарию на детской "Новой волне". В 2014-м блистал в шоу "Голос. Дети". В 2015-2016 годах принял участие в болгарской версии шоу талантов X Factor и тоже дошел в нем до финала. 13 марта было объявлено, что в мае этого года он выступит от Болгарии на взрослом "Евровидении" с песней Beautiful Mess. Костов будет самым молодым участником нынешнего конкурса.
"Это для меня самый большой и волнующий подарок. Я получил его за два дня до своего 17-летия. На данный момент я самый молодой среди исполнителей, но именно это меня дополнительно мотивирует. Я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение", – сказал Кристиан в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ).
Участник "Евровидения", победивший десять других кандидатов в отборочном конкурсе БНТ, начиная с прошлого года работает в звукозаписывающей компании "Вирджиния Рекордс", передает ТАСС. Он знаком местной публике как исполнитель одного из популярных в Болгарии поп-хитов и финалист музыкального телешоу "Икс фактор" (версия британского проекта Х Factor). Его дебютная песня "Ты не для меня" была самой популярной в болгарском радиоэфире на протяжении двух недель.
Песня Кристиана Beautiful Mess посвящена молодым людям, которые отстаивают то, во что искренне верят. Она была написана специально для "Евровидения" в партнерстве с интернациональной командой композиторов и продюсеров из Болгарии, Австрии, Швеции и других стран.
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