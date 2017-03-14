Подопечный Билана штурмует "Евровидение" в Киеве

Участник команды Димы Билана на шоу "Голос. Дети" Кристиан Костов стал участником "Евровидения" в Киеве. Голосистого брюнета избрали представителем Болгарии на международном песенном состязании.

Зрители помнят Кристиана по популярному проекту "Первого канала" "Голос. Дети". Под чутким руководством Димы Билана талантливый Костов дошел до финала первого сезона шоу в 2014 году. И вот, пришло время для новых свершений в жизни молодого артиста. На "Евровидении-2017" он исполнит композицию Beautiful Mess.

Поет Кристиан буквально с пеленок. Он родился 15 марта 2000 года в Москве. Его отец по национальности болгарин, мать – гражданка Казахстана. По мнению репортеров, это обстоятельство позволит конкурсанту рассчитывать на дополнительные голоса жюри "Евровидения".

В 2006-м Костов прошел кастинг в группу "Непоседы". В 2012 году Кристиан представлял Болгарию на детской "Новой волне". В 2014-м блистал в шоу "Голос. Дети". В 2015-2016 годах принял участие в болгарской версии шоу талантов X Factor и тоже дошел в нем до финала. 13 марта было объявлено, что в мае этого года он выступит от Болгарии на взрослом "Евровидении" с песней Beautiful Mess. Костов будет самым молодым участником нынешнего конкурса.

"Это для меня самый большой и волнующий подарок. Я получил его за два дня до своего 17-летия. На данный момент я самый молодой среди исполнителей, но именно это меня дополнительно мотивирует. Я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение", – сказал Кристиан в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ).

Участник "Евровидения", победивший десять других кандидатов в отборочном конкурсе БНТ, начиная с прошлого года работает в звукозаписывающей компании "Вирджиния Рекордс", передает ТАСС. Он знаком местной публике как исполнитель одного из популярных в Болгарии поп-хитов и финалист музыкального телешоу "Икс фактор" (версия британского проекта Х Factor). Его дебютная песня "Ты не для меня" была самой популярной в болгарском радиоэфире на протяжении двух недель.

Песня Кристиана Beautiful Mess посвящена молодым людям, которые отстаивают то, во что искренне верят. Она была написана специально для "Евровидения" в партнерстве с интернациональной командой композиторов и продюсеров из Болгарии, Австрии, Швеции и других стран.