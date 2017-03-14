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Шоу-бизнес

Лоза назвал "Евровидение" позорищем

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Музыкальный эксперт Юрий Лоза жестко прошелся по "Евровидению", назвав его позорищем. По мнению артиста, победа Димы Билана на этом международном песенном конкурсе в 2008 году ничего не дала.

Продолжение: Подопечный Билана штурмует "Евровидение" в Киеве
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На своей странице "ВКонтакте" исполнитель хита "Плот" подробно объяснил, почему считает участие в "Евровидении" бесполезным, а в этом году – еще и нежелательным. Юрий ничего не имеет против представительницы России Юлии Самойловой, но его смутила песня.

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"Мне вчера звонили раз десять по поводу нашей участницы на "Евровидении", задавая одни и те же вопросы – одобряю ли я этот выбор, и каковы наши шансы на победу. Хоть я и устал твердить одно и то же, придется повторить: не имеет значения – кого посылать, главное, чтобы поехал (а) артист с номером, целиком и полностью сделанным в России и спетым на русском языке, – подчеркнул Лоза. – А уж займет или не займет он там что-либо, не имеет ни малейшего значения".

Композиция Flame Is Burning ("Огонь горит"), с которой выступит на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова, не приглянулась Юрию. "Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян), и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет", – иронизирует Лоза.

Музыкант вспомнил триумф подопечного Яны Рудковской в 2008 году. Единственное "золото" у России на "Евровидении" за все время существования конкурса. "Ну победил Дима Билан и что? Стал он хоть малюсенькой европейской звездой? Съездил хоть на одни маломальские европейские гастроли?.. Конечно же нет! Так на кой нам эта победа нужна, если она дает лишь одно право – ввалить кучу российских денег в популяризацию английской культуры! – эмоционально написал Юрий. – Хотя... Если в руководстве нашей медиасистемы сидят скрытые враги или британские шпионы, то все логично и оправдано".

Лоза недоволен тем, как развиваются события сейчас. "У нас был прекрасный шанс потребовать от организаторов этого насквозь прогнившего шоу – вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса (все поют на родных языках, ведут на них же, плюс никакой политики), и, если не захотят – красиво удалиться. Вот это было бы круто и соответствовало статусу великой державы, которая досталась нам от наших предков. А так, как сейчас... это позорище даже обсуждать не хочется", – отмахнулся от главной темы последних дней артист.

Автор: Елена Алешина14 марта 2017, 11:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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