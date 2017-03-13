Садальский назвал выбор Эрнста гениальным
Поездка Юлии Самойловой на международный песенный конкурс в Киев стала одной из главных тем дня. С момента объявления имени конкурсанта поклонники "Евровидения" (а их миллионы) не спят и ведут жаркие споры в Сети – правильно ли посылать в город, полный провокаторов и агрессоров, хрупкую девушку-инвалида?
Садальский уверен, что правильно. "Сегодня новость про нашу пара-певицу в топах №1 Правилами это не оговорено – инвалидность – посему Эрнст, сделал правильный маркетинговый ход", – заявил в Instagram артист.
Станислав обосновал свою точку зрения. "Россия не забывает об инвалидах, в отличие от Европы (ну, как бы...) То бурановских бабушек выставит, теперь певицу с особенностями. Знай, мол, наших, что всегда можем откупится стариками и инвалидами", – отметил юморист.
Садальский одобряет решение руководства главной кнопки страны. "Выбор Первого канала в пользу Юлии Самойловой в реалиях сегодняшнего дня можно охарактеризовать только одним словом – гениальный.." – считает актер.
Свое доброе и позитивное сообщение острослов закончил риторическим вопросом, напомнив о недавней некрасивой ситуации с инвалидом в "Минуте славы". "-Кстати, что об этом думают Познер и Литвинова?" – поинтересовался Садальский.
Последняя фраза, вероятно, испортила всю малину, ведь пресс-служба "Первого канала" уже делала заявление о том, что одноногий танцор Евгений Смирнов и певица в инвалидной коляске Юлия Самойлова никак между собой не связаны. Мол, не следует акулам пера проводить никаких параллелей, потому что их нет.
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