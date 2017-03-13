Садальский назвал выбор Эрнста гениальным

Обаятельный звездный сплетник Станислав Садальский подключился к обсуждению певицы в инвалидной коляске, которая представит Россию на "Евровидении". Актер считает выбор Константина Эрнста гениальным.

Поездка Юлии Самойловой на международный песенный конкурс в Киев стала одной из главных тем дня. С момента объявления имени конкурсанта поклонники "Евровидения" (а их миллионы) не спят и ведут жаркие споры в Сети – правильно ли посылать в город, полный провокаторов и агрессоров, хрупкую девушку-инвалида?

Садальский уверен, что правильно. "Сегодня новость про нашу пара-певицу в топах №1 Правилами это не оговорено – инвалидность – посему Эрнст, сделал правильный маркетинговый ход", – заявил в Instagram артист.

Станислав обосновал свою точку зрения. "Россия не забывает об инвалидах, в отличие от Европы (ну, как бы...) То бурановских бабушек выставит, теперь певицу с особенностями. Знай, мол, наших, что всегда можем откупится стариками и инвалидами", – отметил юморист.

Садальский одобряет решение руководства главной кнопки страны. "Выбор Первого канала в пользу Юлии Самойловой в реалиях сегодняшнего дня можно охарактеризовать только одним словом – гениальный.." – считает актер.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Мар 13 2017 в 9:51 PDT

Свое доброе и позитивное сообщение острослов закончил риторическим вопросом, напомнив о недавней некрасивой ситуации с инвалидом в "Минуте славы". "-Кстати, что об этом думают Познер и Литвинова?" – поинтересовался Садальский.

Последняя фраза, вероятно, испортила всю малину, ведь пресс-служба "Первого канала" уже делала заявление о том, что одноногий танцор Евгений Смирнов и певица в инвалидной коляске Юлия Самойлова никак между собой не связаны. Мол, не следует акулам пера проводить никаких параллелей, потому что их нет.