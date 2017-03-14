Никита Джигурда выступит на "Евровидении"

Никита Джигурда сделал заявление. Скандально известный исполнитель выступит на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

О своем участии на "Евровидении", которое у этом году состоится на Украине, Никита Джигурда сообщил в своем аккаунте в Instagram. Эксцентричный артист опубликовал видеозапись, на которой запечатлен беседующим с представителями власти. "Денис ПУШИЛИН одобрил мое участие на ЕВРОВИДЕНИИ от ДНР, – ОгнЯ ТРОЛЛИНГ, как святое ПРИЧАСТИЕ и мирного МИЛОСЕРДИЯ пример!😘 " – в свойственной ему стилистике подписал опубликованную запись Джигурда.

Объявление скандально известного исполнителя произвело эффект разорвавшейся бомбы среди подписчиков артиста. Причем поклонники неоднозначно отнеслись к известию. Пока одни фанаты откровенно матерились, другие поддержали решение Джигурды. "Джигурда ты лучший!!!!", "Норм мужик", "Вы молодец! Хотел бы с вами селфи)" – высказали свое мнение некоторые поклонники.

Отметим, что 9 марта Никита Джигурда стал гражданином Донецкой народной республики (ДНР). Этим он выразил несогласие с официальной политикой Киева. Артист признался в гордости за то, что он "русский поэт, хоть и родился на Украине". Все свое детство он провел в Донбассе. По словам Джигурды, желание получить паспорт гражданина ДНР продиктовано несогласием с официальной политикой Киева, а также протестом против действий украинских националистов.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Мар 13 2017 в 11:22 PDT

Напомним, Россию на Международном музыкальном конкурсе "Евровидение" представит певица Юлия Самойлова. Артистка с ограниченными физическими возможностями прославилась еще несколько лет назад, когда была участницей телепроекта "Фактор А" и получила приз лично от Аллы Пугачевой.

Неожиданное решение "Первого канала" буквально произвело фурор в русскоязычном Интернете. О поездке Юлии Самойловой высказывались даже отечественные знаменитости и украинская сторона. Так, депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook заявил, что Киеву стоит пустить певицу Юлию на "Евровидение", чтобы затем наказать за нарушение госграницы (в связи с тем, что ранее Самойлова выступала в Крыму. – Прим.ред.)

А глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин не исключил, что Юлия Самойлова специально была выбрана в расчете на то, что Украина запретит ей въезд. "Они прокачивают ситуацию и думают, как быть и как поступить. Возможно, эту певицу специально направили, чтобы возник такой вопрос. Она была в Крыму без ведома Украины, поэтому никто в итоге не поедет на этот фестиваль и тогда все будет хорошо: вроде бы мы предложили, в то же время нам запретили и в итоге от России никто не поехал, что и надо было сделать", – цитирует Пашкина НСН.

