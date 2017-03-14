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Шоу-бизнес

Юлия Самойлова объявила об отъезде в Финляндию

Юлия Самойлова. Фото: кадр 1tv.ru
Юлия Самойлова уезжает в Финляндию. Представительница России на конкурсе "Евровидение" дала интервью, в котором рассказала о перенесенной операции.

Продолжение: Никита Джигурда выступит на "Евровидении"
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О том, что Россию на "Евровидении" представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщили в программе "Воскресное время" на "Первом канале" буквально два дня назад. Певица с ограниченными физическими возможностями исполнит на Международном музыкальном конкурсе проникновенную композицию Flame Is Burning.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Решение "Первого канала" породило волну разговоров. Пока общественность активно обсуждает Самойлову, сама Юлия во всех интервью утверждает, что совершенно счастлива, ведь сбылась ее заветная мечта. По словам Самойловой, как только у нее будет свободное время, она посмотрит номера своих конкурентов по конкурсу. "Уже предвкушаю знакомство с ними в Киеве. Туда приедет много талантливых музыкантов", – отметила исполнительница.

А еще певица планирует в кротчайшие сроки покинуть Россию. Однако Юлия отправляется вовсе не на Украину. "Я с мужем Алексеем улетаю на плановый медицинский осмотр в Финляндию. Осенью мне сделали там операцию, и все самое страшное уже позади. Здоровье для меня сейчас имеет первостепенную важность. Ведь впереди – "Евровидение"!" – цитирует Юлию Самойлову газета "Известия".

Между тем  депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко предлагает пустить Юлию Самойлову на "Евровидение", но наказать за выступления в Крыму по украинскому законодательству. Об этом Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. "Пусть приезжает, но несет ответственность за нарушения законодательства Украины. Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины", – написал Антон Геращенко.

Автор: Наталья Аряева14 марта 2017, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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