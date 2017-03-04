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Общество

Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить

Диана Шурыгина и Константин Эрнст. Фото: dni.ru
"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой.

Продолжение: Из Дианы Шурыгиной сделают милого ребенка
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Не удивительно, что Эрнст запретил Шурыгиным давать интервью, ведь история Дианы принесла "Первому каналу" бешенные рейтинги. Эфир программы "Пусть говорят" собрал у экранов рекордное количество зрителей, обогнав по просмотрам даже выпуски новостей.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Несмотря на запрет, мать девочки Наталья Шурыгина сама посоветовала журналистам поговорить с тетей Дианы. "Нам самим запрещено давать интервью. Мы подписали контракт с "Первым каналом", но вы можете поговорить с моей сестрой. Она знает, как все происходило", – сказала Наталья.

Оказалось, что Ирина Леванова действительно очень хорошо знакома с историей Дианы. Она обо всем узнала первой. "Мне Наташа позвонила в три часа ночи. Плачет в трубку. Что случилось, спрашиваю. Она: "Диану изнасиловали. Она сейчас с отцом у следователя, а я тут в машине реву". Днем она рассказала подробности", - цитирует "Комсомольская правда" Леванову.

Немного кадров со съёмок

Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shuruginas)


По словам тети, на вечеринку Шурыгину позвала соседка. "Днем девочки ушли, ближе к ночи Наташа стала звонить дочери, та не брала трубку. Потом сама перезвонила: "Мама, меня изнасиловали, забери меня". Адреса дома Диана не знала, тогда трубку взял Саша Рухлин, который в этот момент был рядом и продиктовал адрес", – вспоминает подробности истории Ирина.

Слухи о том, что ситуацию подстроила семья Шурыгиных, чтобы получить деньги с Семенова, возмутили Леванову. "Да если бы Дианка наврала, то она бы себя уже выдала. Она не умеет ничего скрывать. Она очень эмоциональна. Почти год прошел, а она так и стоит на своем – он насильник", – отметили родственница.

При этом инициаторами программы были сами Семеновы. "Они написали письмо с просьбой осветить их историю. Редакторы позвонили Алексею и пригласили на съемки. Они с Наташей сильно сомневались", – рассказала Ирина.

Родители Дианы не решались принять участие в передаче, родственники также их отговаривали ехать в Москву. "И лишь Диана рвалась в бой, заявив – я поеду, потому что я права и мне нечего бояться. Съездила, получила свою порцию ненависти. Но на вторую программу все равно отправилась. Мы удивились, а она в ответ – поеду и скажу им прямо, кто они там все такие", - сообщала тетя Шурыгиной.

#вписка #шурыгина #шурыгинадиана #надонышке ��✌️️����

Публикация от Alex (@semushinalex)


Рассказала Ирина и о том, кто начал травлю девочки. По словам женщины, первой на Диану накинулась сестра Сергея. "Она была первым администратором группы поддержки Сергея Семенова. Группа была создана с ее помощью. В это же время во всех ульяновских интернет-сообществах появились заголовки – "Секс-скандал в Ульяновске". Но основной поток грязи полился после выхода первой программы "Пусть говорят", – считает Леванова.

Сейчас семья живет в отеле за счет "Первого канала" и решает, как им быть дальше. Их никуда особо не выпускают, только на экскурсию по Москве свозили. Когда Шурыгины пытались выйти в магазин всей семьей на них накинулась толпа. Люди просили дать автограф и сделать селфи.


"Вообще пройти невозможно было. Когда по одному в магазин идут, то еще спокойно. А если вчетвером, то без вариантов. От поклонников отбоя нет. Даже с Лешей – папой Дианы фотографируются", - посетовала Ирина.

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась в программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей.  Но ни телезрители, ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие решили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.

Автор: Алёна Нестерова4 марта 2017, 15:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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