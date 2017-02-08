Кабаева лишила Тимати волос

Тимати обновил свою стильную стрижку. Лишила волос популярного рэп-исполнителя модель Александра Кабаева.

Тимати не только популярный рэп-исполнитель, но и бизнесмен. Он занимается дизайном и пошивом одежды, открыл собственную закусочную, а теперь дал старт парикмахерской. Интересно, что Тимати и сам оказался в кресле клиента. Мастером стала модель Александра Кабаева.

Рэп-исполнитель опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен сидящим в кресле, а Кабаева орудует машинкой и расческой. "У меня новый мастер Александра Кабаева 🔪💔 (только по предварительной записи)" – подписал фотографию Тимати.

Ранее Александра в своем аккаунте опубликовала такую же фотографию. Однако оказалась куда разговорчивее. В подписи к кадру Кабаева поделилась своими впечатлениями. "Тададааам😏мой первый клиент 😱 с каждым днем я начинаю понимать что мне нравится заниматься барберством😱😍 хобби и работа в одном ключе ,что может быть лучше 🐼🐼 если даже Тимати верит в меня ,то пфф😌 подводить нельзя", – написала Александра, сообщив, что ей нужны еще модели для практики.

Фото опубликовано Black Star (@timatiofficial) Фев 7 2017 в 6:57 PST

Чуть позже Кабаева рассказала о том, как ей доставляет удовольствие новое занятие: "Мне так нравится, не могу передать словами 💋 я очень рада что многие хотят доверить свои головешки".

Отметим, что ранее посетила парикмахера и сама Александра. Жгучая брюнетка решила отрезать свои длинные волосы и сделала модное каре. При этом Кабаева, по мнению многочисленных подписчиков, стала очень похожей на ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольгу Бузову.

Фанаты с осуждением отнеслись к смене прически своей любимицы, заявив, что Александра потеряла свою индивидуальность в попытке догнать идеал.