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Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае
Пока россияне мерзнут, модель Александра Кабаева расслабляется с мужем, звездой "Дома-2" Александром Липовым в Дубае. Новоиспеченная жена делится с многочисленными подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует, как проводит отпуск.
Судя по снимкам, Кабаева отдыхает с шиком. Между снимками еды и бассейна Александра показывает подписчикам купальники, которые прихватила с собой в Дубай. Наряды подчеркивают всю красоту тела модели, а также многочисленные татуировки.
Впрочем, уделяет внимание Александра не только себе, но и супругу. Кабаева щедро делится с фанатами фотографиями, на которых запечатлена вместе с Липовым.
А еще Саша поделилась видеозаписью,на котором ее герой смело участвует в аттракционе "Капсула смерти". Он состоит из горки, с которой спуск начинается на большой высоте. Большая часть пути полностью закрыта. то есть проходит в трубе. По признанию Кабаевой, она не рискнула спуститься.
Напомним, в декабре 2016 года в одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах ангелочков.
Отметим, что Кабаева значительно младше своего избранника. Александре 23 года, а ее новоиспеченному мужу – 40 лет. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.
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