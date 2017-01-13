Кабаева показала шикарный отдых с мужем в Дубае

Модель Александра Кабаева отдыхает с супругом Александром Липовым в ОАЭ. Оттуда девушка регулярно публикует в соцсеть фотографии.

Пока россияне мерзнут, модель Александра Кабаева расслабляется с мужем, звездой "Дома-2" Александром Липовым в Дубае. Новоиспеченная жена делится с многочисленными подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует, как проводит отпуск.

Судя по снимкам, Кабаева отдыхает с шиком. Между снимками еды и бассейна Александра показывает подписчикам купальники, которые прихватила с собой в Дубай. Наряды подчеркивают всю красоту тела модели, а также многочисленные татуировки.

Впрочем, уделяет внимание Александра не только себе, но и супругу. Кабаева щедро делится с фанатами фотографиями, на которых запечатлена вместе с Липовым.

Фото опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Янв 4 2017 в 3:08 PST

Видео опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Янв 10 2017 в 8:07 PST

А еще Саша поделилась видеозаписью,на котором ее герой смело участвует в аттракционе "Капсула смерти". Он состоит из горки, с которой спуск начинается на большой высоте. Большая часть пути полностью закрыта. то есть проходит в трубе. По признанию Кабаевой, она не рискнула спуститься.

Видео опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Янв 8 2017 в 10:08 PST

Фото опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Янв 8 2017 в 6:14 PST

Фото опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Янв 9 2017 в 6:29 PST

Напомним, в декабре 2016 года в одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах ангелочков.

Видео опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Дек 23 2016 в 9:44 PST

Отметим, что Кабаева значительно младше своего избранника. Александре 23 года, а ее новоиспеченному мужу – 40 лет. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.

