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Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
В одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах англелочков.
К слову, Александр Липовой вышел в свет в строгом темном костюме и рубашке в тон, а Александра Кабаева выбрала пышное свадебное платье с внушительным декольте. Интересно, что Кабаева решила не прятать татуировки на правой руке.
Не обошлось без традиционного танца молодоженов. Кабаева и Липовой исполнили номер, во время которого Александр подхватил возлюбленную на руки и покружил в воздухе. На этом развлекательная программа не закончилась – выступила Кабаева вместе с подругами.
К слову, среди гостей отметились и знаменитости. Так, солист мюзикла Notre Dame de Paris Даниэль Лавуа прилетел из Парижа, чтобы исполнить для пары несколько хитов. Лично новобрачных поздравила певица Вера Брежнева, сообщает Starhit.
Ранее своими эмоциями поделилась сама Кабаева. На своей страничке в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в момент приготовления к свадьбе, и написала: "Ну вот...этот день наступил .. это мое самое лучшее утро ..так волнительно 😱💍 быстрее хочу увидеть своего мужа 😍 😘спасибо всем за теплые слова малышиииии😘💍😱".
Отметим, что Кабаева значительно младше своего избранника. Александре 23 года, а ее новоиспеченному мужу – 40 лет. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.
"Мне иногда хочется кричать всем и всюду как я счастлива с тобой,но понимаю что не нужно 🙈 все так быстро началось 😍 надеюсь так же быстро не закончится 😅😂шучу ☺ а вот у вас какая разница со второй половинкой? И как быстро вы вступили в семейную жизнь 🙄я думаю что зачем тянуть и если отношениям много лет ,мало пар которые играют свадьбу и тд 😕но это чисто мое мнение 🤗 некоторые говорят что слишком большая разница в возрасте (17 лет) 😤а я считаю самый раз ☺мы дополняем друг друга ❤" – написала Кабаева в своем аккаунте.
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