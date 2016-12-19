Свадебные фото Кабаевой появились в Сети

Столь ожидаемое женихом и невестой событие наконец свершилось – модель Александра Кабаева и бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Александр Липовой сочетались браком. Торжественное событие отмечали в ресторане, и фото со мероприятия уже появились в Сети.

В одном из столичных ресторанов Александра Кабаева и Александр Липовой отметили свадьбу в компании самых близких и друзей. Главными гостями вечера стали родители супругов. Праздник начался с выхода молодоженов на сцену, где их окружили маленькие дети в нарядах англелочков.

К слову, Александр Липовой вышел в свет в строгом темном костюме и рубашке в тон, а Александра Кабаева выбрала пышное свадебное платье с внушительным декольте. Интересно, что Кабаева решила не прятать татуировки на правой руке.

Не обошлось без традиционного танца молодоженов. Кабаева и Липовой исполнили номер, во время которого Александр подхватил возлюбленную на руки и покружил в воздухе. На этом развлекательная программа не закончилась – выступила Кабаева вместе с подругами.

Фото опубликовано Timur TIMBIGFAMILY (@timurtimbigfamily) Дек 18 2016 в 9:18 PST

К слову, среди гостей отметились и знаменитости. Так, солист мюзикла Notre Dame de Paris Даниэль Лавуа прилетел из Парижа, чтобы исполнить для пары несколько хитов. Лично новобрачных поздравила певица Вера Брежнева, сообщает Starhit.

Фото опубликовано Alyona Rivs (@alyona_rivs) Дек 18 2016 в 8:04 PST

Ранее своими эмоциями поделилась сама Кабаева. На своей страничке в социальной сети Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в момент приготовления к свадьбе, и написала: "Ну вот...этот день наступил .. это мое самое лучшее утро ..так волнительно 😱💍 быстрее хочу увидеть своего мужа 😍 😘спасибо всем за теплые слова малышиииии😘💍😱".

Фото опубликовано Aлекcандра Кабаeвa (@sashakabaeva_official) Дек 18 2016 в 5:05 PST

Отметим, что Кабаева значительно младше своего избранника. Александре 23 года, а ее новоиспеченному мужу – 40 лет. Однако влюбленные не обращают внимания на это обстоятельство.

Видео опубликовано make_up_artist_Nati Andreeva (@nati.andreeva) Дек 18 2016 в 8:06 PST

"Мне иногда хочется кричать всем и всюду как я счастлива с тобой,но понимаю что не нужно 🙈 все так быстро началось 😍 надеюсь так же быстро не закончится 😅😂шучу ☺ а вот у вас какая разница со второй половинкой? И как быстро вы вступили в семейную жизнь 🙄я думаю что зачем тянуть и если отношениям много лет ,мало пар которые играют свадьбу и тд 😕но это чисто мое мнение 🤗 некоторые говорят что слишком большая разница в возрасте (17 лет) 😤а я считаю самый раз ☺мы дополняем друг друга ❤" – написала Кабаева в своем аккаунте.

