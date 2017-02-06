Больная раком певица решилась на сильнейший яд

Известная певица Лама Сафонова (LAMA) решилась на химиотерапию, что для ее организма, не переносящего медикаменты, является "сильнейшим ядом". Она прошла обряд исповедования, причастия и соборования.

День Х наступит для Ламы 7 февраля. В 11 часов начнется то, чего она боялась все это время, прошедшее после тяжелой операции по удалению органов, – химиотерапия.

Из-за непереносимости у певицы лекарств врачи даже устроили консилиум, но другого выхода из кризисной ситуации не нашли. У Сафоновой метастазы уже в лимфоузлах, поэтому без химиотерапии дальнейшее лечение артистки не представляется возможным.

"Возвращение из ада". Глава 11: "Скоро". 7 февраля начинаю химиотерапию. Я очень Вас прошу, 7 февраля, с 11.00. Помолитесь за меня!! – попросила всех неравнодушных исполнительница. – 6 часов под химио-капельницей лежать буду и перехожу уже в следующий рубеж. ВАШИ МОЛИТВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГАЮТ И ОЧЕНЬ НУЖНЫ! ЩИТОМ НЕБЕСНЫМ ВСТАЮТ НАДО МНОЙ!Обряд исповедования, причастия и соборования мною уже пройден. С открытым сердцем иду на испытание".

Ламе предстоит затяжная борьба с болезнью. "Полгода (6 курсов) будет жесткое вытравливание организма. Что такое химия? Для тех кто незнаком, объясню – это химическое убийство раковых клеток сильнейшим ядом, который без разбора так же гасит и здоровые клетки – все подряд. Поэтому это дикий способ лечения рака как "атомная бомба" брошенная в организм, которая выжигает все живое. Кто-то выдерживает, а кто-то и нет. Статистика чудовищна, – переживает артистка. – Хотя, многие почему-то думают – а что тут такого".

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 30 2017 в 3:15 PST

Сафонову удивляет, почему специалисты до сих пор не нашли более щадящего способа. "Поразительно: в космос люди летают, а простого признанного официального лечения от рака нет. Кто из врачей пророчит конец, кто говорит будут жесточайшие мучения (рвота, температура, ежедневные выкручивание костей, осложнения, кровотечения и тп), кто успокаивает что как настроюсь так и может полегче будет. Я не знаю. Все во власти Господа Нашего. Я принимаю Бой со смирением и холодной головой. На меня смотрят тысячи таких же как и я людей на моих страничках, людей которые в такой же беде. И так же дерутся за жизнь. Только их никто не слышит. Я просто хочу им сказать: не сметь сдаваться!!!! Я даже не знаю, насколько часто смогу теперь здесь писать, если будет очень плохо, но очень буду стараться почаще выходить на связь, при любой возможности", – пообещала Лама.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 31 2017 в 12:35 PST

Певица призналась, что в момент оглашения страшного диагноза ее мир перевернулся. "Моя жизнь разделилась на "до" и "после". Именно своему горю говорю СПАСИБО ЗА УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РЯДОМ – я все все все ЧИТАЮ!!!! – заверила Сафонова. – Простите, что нет возможности отвечать, но сколько сил Вы мне придаете Вы бы знали!!!! ‼️ Номера карты для помощи – Сбербанк– 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк– 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)‼️‼️ВАЖНА ЛЮБАЯ СУММА. ‼️ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА. #ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #3/4стад".

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 17 2017 в 11:59 PST

Напомним, о своей беде LAMA рассказала в Instagram за несколько дней до Нового 2017 года. Она сообщила, что у нее запущенный рак. По тону письма видно, что исполнительница пребывала в страхе и отчаянии. Она уже перенесла операцию, после которой несколько дней терпела "нечеловеческую боль". Однако даже после тяжелых испытаний она не теряет присутствия духа.

Видео опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 26 2017 в 9:58 PST

Знаменитости не остались в стороне. Они организовали благотворительный концерт для сбора денег на лечение певицы. Представители шоу-бизнеса выступили в московском клубе. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на лечение и восстановление Ламы.