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Страшное фото борющейся с раком певицы

Лама Сафонова. Фото: GLOBAL LOOK press\Anna Salynskaya
Борющаяся с запущенным раком певица Лама Сафонова (LAMA) показала фото, на котором запечатлен ее живот после операции. Снимок вызвал приступ дурноты у подписчиков артистки, которой предстоит "смертельно опасная химиотерапия".
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По словам Сафоновой, тучи над ее головой сгущаются. Специалисты обнаружили метастазы в лимфоузлах. Ситуация критическая. Лама уже перенесла хирургическое вмешательство и пожаловалась на нечеловеческую боль. Хирург удалил у нее несколько органов. А теперь певице предстоит пережить химиотерапию, хотя у нее непереносимость медикаментов.

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Исполнительница опубликовала в Instagram фото своего израненного живота и рассказала об ужасающей ситуации, в которой оказалась.

"‼️Номера карты для помощи – Сбербанк – 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк – 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)‼️‼️ ВАЖНА ЛЮБАЯ СУММА. ‼️ ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА.‼️ "Возвращение из ада". Глава 8: "Фрэнч". Если бы я сейчас не фоткала то что происходит – меня ругали бы "а где реально увидеть то о чем пишешь?". Когда же по возможности снимаю, ругают: "А зачем фоткаешь, радуешь врагов"?.. Ох, ребята, не до мнений, всего показать не могу – не до того, но итак наступаю сама себе на горло, и частично веду хронику, раз решила не в одиночку справляться со страшной бедой. Сегодня наступил 19й день после тяжелой операции... Наконец спал отек на животе – и низ живота стал похож на живот, а не на отечную массу", – сообщила Лама, продемонстрировавшая свое тело с заживающими ранами.

Сафонова благодарна врачу, работавшему с ней. "Инновационный метод операции хирурга Г.Хабаса с золотыми руками до сих пор ставит во мне вопрос: как через 5 дырочек можно вытащить столько органов?! Даже до брюшины дотянулся – почикал что смог и там. Будь я в другой больнице (в которой отказали из-за непереносимости) – располосовали бы вдоль и поперек – так им удобнее было бы. Но хирург понимал что время на восстановление у меня будет крайне мало и мучился сквозь такие разрезы чтобы я выиграла это время. 5 часов он бился за меня на операционном столе, рискуя каждую минуту меня потерять из-за тотального сращивания лимфоузлов с несущими аортами раковой опухолью", – рассказала певица.

Ее оперировали сразу в реанимации. "Так решил анестезиолог, и каждую секунду все были готовы биться за меня и в случае остановки сердца. До смертельно-опасной химио-терапии осталось всего 5 дней и нужно чтобы поскорее все внутри зажило, все резервные силы и клетки организма стараются на полную, восстанавливаются на собственных ресурсах без(!) лекарств. Это чудо, что живу. В кадр иногда попадают мои ногти-фрэнч и злопыхатели пишут – как так на операцию и с ногтями? – посетовала Сафонова. – А как же? Нужно было отодрать их с мясом? Или в больницу вдруг звать мастера и срочно приводить себя в "природное состояние" чтобы "соответствовать диагнозу"?! когда Ты неожиданно выпадаешь из привычной жизни, когда Тебе говорят "РАК, и если через 9 дней мы Тебя не прооперируем, Ты умрешь" – тут не до ногтей и не до чего, и уж тем более не до того ЧТО будут говорить люди".

Искусственные ногти не стали помехой при операции. "Кардио-клипса на моем пальце в операционной прекрасно проводила сигнал анестезиологу и ногти никому не мешали. Кстати, после химии все это само собой отвалится вместе с волосами, так что не переживайте, скоро буду в новом "имидже", что меня совсем не пугает. Муж пообещал подстричься на лысо вместе со мной в знак солидарности. Будем два лысика) А пока по возможности, сколько могу – привожу себя в порядок и всем советую, кто в таком же состоянии что и я. Если у Тебя рак – это не значит что нужно ходить (дай Бог все-таки ходить!) зачуханкой в драном халате и неумытым постным лицом. Всегда, всегда нужно оставаться женщиной!!!!! Сколько есть сил!!!!!!!☝️Ползать по дому, но в божеском виде.☝️Да, когда больно и прикована к кровати – это почти невозможно. Но если больно, но Ты можешь вставать– первым делом тащись к зеркалу, держи себя в тонусе и принимай происходящее как "временную простуду" – нужно жить!!!!!☝️ решительно настроена на борьбу LAMA. – Не сметь сдаваться!!!!! Смотрю на свои прошлые фотки – цветущая, в красивой одежде! – но уже тогда рак коварно повышал и повышал свою стадию... Так что без боя не сдамся. Со мною ВЕРА, ЛЮДИ, БОГ. СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ БРОСАЕТ".

Ранее исполнительница рассказала, как тяжело она приходила в себя после операции. "Возвращение из ада". Глава 7: "Спасительный трос". Это был тот день, когда боль чуть отпустила, меня перевели из реанимации, спустя два дня мне вытащили из живота дренаж (трубку), катетеры и лимфа стала вытекать напрямую из дырки в животе. После глубокого наркоза моментально начались осложнения и я задыхалась, кашляла и все это приносило дополнительную боль. Так как половина обезболивающих мне нельзя (непереносимость), то сразу после операции мне ставили наркотики, которые толком не действовали. Я дурела, но боль не снималась и за трое суток я сорвала голос, потому как беспрерывно кричала (криком это тоже нельзя назвать, потому как напрягать живот было больно – это были нечеловеческие звуки, – с ужасом вспоминает артистка. – Оставался только морфий. Но от него я отказалась".

Смекалистые специалисты нашли выход. "Чтобы легче было кашлять, когда воздуха совсем не хватало – мы придумали в палате "трос" – это связанные простыни, за которые я хваталась, чтобы приподнять оперативно голову, когда накатывало удушье – силы были на нуле. Сквозь нечеловеческие мучения настал тот день, когда мой анестезиолог объяснил, что происходило... Дело в том, что во время такой обширной 5-тичасовой операции (а проводилась она через 4 дырки в животе и 5-ая с "женской стороны") – тело накачивают газом. И он у меня не вышел. И поэтому он давал сильнейшие дополнительные боли везде. А тем более там, где на пол живота сплошная раневая поверхность внутри. Этот плотный газ как инородное сплошное тело даже можно было прощупать и почувствовать в теле как будто хрустит снег. При таком редком "раскладе" – человека после операции нужно вводить в КОМУ, чтобы он не умер от болевого шока. Но в моем случае – при непереносимости препаратов меня могли обратно из нее не вывести, поэтому терпела наживую... Пройдя через все это, Готовясь к химиотерапии, которая может оказаться более опасной, чем операция – я наполняю свои мысли и свое тело снова ЛЮБОВЬЮ....Я благодарю его за то, что оно дает мне шанс его спасти. Спасибо всем тем людям, кто молится за меня", – завершила свой рассказ Сафонова.

Напомним, о своем неутешительном диагнозе LAMA рассказала в Instagram за несколько дней до Нового 2017 года. Она сообщила, что у нее запущенный рак. По тону письма видно, что исполнительница пребывала в страхе и отчаянии. Ей предстоит тяжелая борьба за жизнь. Однако даже после тяжелых испытаний и нечеловеческой боли она не теряет присутствия духа.

Знаменитости не остались в стороне. Они организовали благотворительный концерт для сбора денег на лечение певицы. Представители шоу-бизнеса выступили в московском клубе. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на лечение и восстановление Ламы.

Автор: Елена Алешина31 января 2017, 13:25

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