Известная российская певица больна раком

Известная российская певица LAMA (Лама Сафонова) сообщила в соцсетях, что у нее рак. Подруге Сергея Зверева предстоят сложные операции, в ходе которых у нее "вырежут несколько органов".

Крик души столкнувшаяся с бедой Лама Сафонова опубликовала в Instagram. По тону письма видно, что исполнительница пребывает в страхе и отчаянии. Ей предстоит тяжелая борьба за жизнь.

"Ребята...у меня РАК...(( Произносить это страшно, больно, тяжело, признаваться тем более... когда Тебя считают сильной, успешной, цветущей и какие могут быть вопросы. РАК...В мою семью пришла беда под Новый Год под этим коротким словом.(( Никому не нужно объяснять что это такое..(( – сокрушается артистка. – Гарантий нет и времени уже тоже, но могу сказать одно: я намерена бороться (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Ламе придется экстренно ехать к хирургу. "Операция СРОЧНАЯ, тяжелая, вырежут несколько органов. В МОСКВЕ. Сложность исхода добавляет моя непереносимость большого спектра лекарств (анестезии, наркоза, антибиотиков итд), которая случилась после нападения на меня в 2012м году и всех предыдущих бед. Сказать что я сейчас чувствую – это не сказать ничего.Одной мне не справится. С деньгами плохо. Это честно. Сложнее всего – признаться в этом. Их понадобиться много... Мне очень нужна помощь. Любая", – бьет тревогу певица.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Дек 25 2016 в 10:55 PST

Сафонова и представить не могла, что с ней случится такое. "Сколько за свою жизнь выступала и проводила Благотворительные мероприятия, старалась помочь людям – с тяжелыми диагнозами – даже орден вручили за это в Кремлевском Манеже...– и никогда не могла подумать что сама окажусь на этой "войне", – призналась обескураженная Лама. – 9 января госпитализация. До 09.01.2017. я еще буду на связи. Потом.... Потом скорее всего здесь будет мой администратор. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА. Восстановление будет мучительным. Наверное иногда лучше вовремя решиться озвучить беду и иметь шанс на жизнь, чем обрести посмертно рейтинговые эфиры под заголовками "как же так все поздно...."....."