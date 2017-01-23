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Известная певица назвала причину своей смертельной болезни

Лама Сафонова. Фото: instagram.com/lamasafonova
Известная певица Лама Сафонова (LAMA), борющаяся с запущенным раком, назвала причину своей смертельной болезни. Артистка уверена, что онкология в ее случае – это закономерная и логичная реакция.
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В Москве состоялся благотворительный концерт в поддержку тяжело больной артистки. Таким образом звездные друзья Ламы и просто сочувствующие коллеги попытались хоть как-то помочь ей в сложившейся катастрофической ситуации. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на лечение и восстановление звезды, у которой метастазы уже в лимфоузлах.

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Больная раком певица после операции: Ад существует

Операцию по удалению нескольких органов Сафонова еле пережила из-за дикой, нечеловеческой боли. Сейчас она дома пытается прийти в себя после хирургического вмешательства. Певица обходится без антибиотиков, так как у нее непереносимость многих лекарств. По той же причине необходимая при третьей стадии рака химиотерапия может ее убить. О своем плачевном состоянии исполнительница рассказала в Instagram.

"Возвращение из ада". Глава 3: "Обратный отсчет". Каждый день – это преодоление себя. Моя жизнь резко изменилась. Пока еще прихожу в себя после тяжелейшей операции и ищу выход, сколько есть сил. Остались считанные дни до принятия решения по химиотерапии. Все слишком серьезно и неопределенно.. мобилизованы все силы организма, чтобы хотя бы все начало заживать после операции БЕЗ АНТИБИОТИКОВ", – подчеркнула Сафонова.

Лама благодарна всем, кто откликнулся на ее просьбу о помощи. "Спасибо всем тем, кто старается успеть помочь в моей беде. Я держусь благодаря Вашей любви. Я так хочу снова на сцену, на Подиум, я очень хочу вас снова встречать на Международной Красной дорожке LAMA WAY FASHION, я снова хочу делать благотворительные мероприятия, которые бы заряжали верой и силами тех, кто сейчас в такой же ситуации как и я... столько планов и задумок. Я не хочу испытывать жесточайшую боль. Идет жесточайшая схватка, с установкой "ни шагу назад". С малолетства перечитала очень много книг по восточной философии, по укреплению Духа и тела. Очень помогает мое имя, которое мне дали родители при рождении – ЛАМА. Оно дает мне силу. Именно внутренний наш стержень определяет исход любой битвы", – убеждена артистка.

Певица знает, из-за чего заболела. "Я не задаюсь вопросом "почему и за что" – потому как четко понимаю, что эти страшные три буквы РАК – слишком закономерная и логичная реакция организма на то, что во всех бедах я была одна, я в одиночку противостояла всему что сыпалось на мою голову (нападения, физические травмы), была абсолютно незащищена и просить умела только за других, но не за себя... Я загоняла вовнутрь свою боль, я в одиночку снова вставала на ноги и всегда была один на один с этим противостоянием. Я спасалась прощением, гармонией с природой, с самой жизнью и с тем, что мне дарила судьба. И всегда была искренне благодарна за все то счастье, которое присутствовало в моей жизни. Настало время, когда просто не осталось сил, и я набралась мужества сказать в слух что теперь одна не справлюсь... – призналась Сафонова. – СПАСИБО ТЕМ КТО НЕ БРОСАЕТ. (Номера карты для помощи– Сбербанк– 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк– 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) ‼️❤#ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ЛамаСафоноваПобедит #ВернусьЧегоБыЭтоНеСтоило #СпасибоЗаЛюбовь".

Напомним, Лама Сафонова – основатель и лидер международного музыкального бренда LAMA, генеральный продюсер международной Красной Дорожки LAMA WAY FASHION, композитор и успешная певица. Единственная в мире девушка, которая выступает с двухметровыми веерами по технике боевых искусств. За свою творческую жизнь она успела стать лауреатом множества международных премий, таких как: "Самый уникальный музыкальный проект" по версии телеканала World Fashion Channel, "Fashion-композитор года", лауреат Всемирной Международной Академии Инновационных технологий "За реализацию творческих идей, за творческий вклад в просвещение и достояние культурного наследия мирового значения". 

Лама была приглашена в качестве специального гостя на открытие телесезона EUROVISION в Баку, стала обладательницей национальной премии и золотой розы "Лучшие женщины России" по версии журнала "Лучшие из лучших", получила почетную награду "Парламентского центра собственности и наукоемких технологий" Государственной Думы РФ "за профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию".

Самое главное достижение и достоинство Ламы – это неравнодушие к чужим бедам и большое доброе сердце. Поэтому она заслуженно стала кавалером ордена МВД РФ "За Благородство помыслов и дел" за участие в сотнях благотворительных концертов для онкобольных, для детей-сирот, для семей военнослужащих, оставшихся без кормильца, для детских домов... А теперь она сама остро нуждается в помощи.

Автор: Елена Алешина23 января 2017, 12:19

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