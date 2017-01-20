Умирающую от рака певицу спасают звезды

Знаменитости взялись помочь певице Ламе Сафоновой (LAMA), борющейся с запущенным раком. После удаления нескольких органов артистка оказалась в катастрофической ситуации, и для сбора денег представители шоу-бизнеса организовали благотворительный концерт.

Мероприятие в поддержку тяжело больной артистки состоится 22 января в московском клубе Volta. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на лечение и восстановление Ламы, у которой ситуация со здоровьем критическая: метастазы уже в лимфоузлах.

В концерте примут участие многие звезды российской эстрады, среди которых Наталья Гулькина, Владимир Левкин, Пьер Нарцисс, Дмитрий Нестеров, Вива Скрипка, Анна Калашникова, Женя Рассказова, Афродита, Алла Рид, Владимир Брилев, группа Рождество, TIMBIGFAMILY, Леуш Любич, Катерина Голицына, Афина, Виталий Седов, Nika Nova, Милан Савич, Миллена Субботина, Александр Чижик, Miela, Александр Югорский.

Ведущими вечера станут Екатерина Кирмель и Владимир Брилев. Сама Сафонова приходит в себя после тяжелой операции и не сможет присутствовать на этом мероприятии. Лама поблагодарила всех неравнодушных в соцсетях.

"Спасибо всем тем людям кто хоть как-то старается успеть помочь в этой беде... СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ЭТОТ КОНЦЕРТ... нет слов... Спасибо всем моим коллегам, кто не остался равнодушным. Спасибо тем СМИ, кто решил подключиться. РЕБЯТА, СПАСИБО!!!!! – написала в Instagram растроганная Сафонова. – Смотрю на афишу и не верю что это происходит со мной.... www.lamamusic.RU ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА... ‼Номера карты для помощи– Сбербанк– 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк– 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)".

Рассказала исполнительница и о том, как она справляется с тяжелой болезнью, не щадящей ни молодых, ни старых, ни бедных, ни богатых. "РАК.... Он всегда одинаков, жесток, беспощаден и коварен. В независимости в каком органе его источник – итог и схема поражения всегда абсолютно стандартны. Я конечно же осознаю, что сейчас деньги – это возможность остаться живой.. и поэтому я обратилась к тем простым людям, кто чист душою и сердцем. Через соцсети и СМИ. Но если во мне не будет силы Духа – деньги тоже могут быть бессильны. Поэтому я спокойна, сосредоточена, конструктивна, и по-прежнему очень избирательна. НО ОДНА Я НЕ СПРАВЛЮСЬ. МНЕ НЕОБХОДИМА РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ", – подчеркнула Лама.

У Сафоновой каждая минута на счету. "Время сейчас для меня идет по-другому. Сердце мое открыто хорошим добрым людям, которые искренне любят меня и верят в меня. Миллионы людей находятся в моей ситуации и ТРЕТЬЯ -ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ не приговор. Я намерена преодолеть это испытание и оправдать веру людей и укрепить их надежду в то, что всегда нужно бороться! Но цена высока.........Не сдаваться! НЕ бояться! Не складывать крылья! Победить РАК – это значит перестать его бояться. ОТСУТСТВИЕ СТРАХА. Я вернусь. Я обязательно вернусь, – пообещала певица, которая до болезни сама занималась благотворительностью. – Чтобы снова помогать тем, кто нуждается во мне, кому нужны силы и помощь! Я встану на ноги и снова продолжу помогать!!!!! Ничто не загасит Свет моего Сердца! Даже беда. Я вернусь. Только не переставайте верить в меня. Не переставайте УЧАВСТВОВАТЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ! Я СНОВА ВЕРНУСЬ ЧТОБЫ СНОВА ПОМОГАТЬ!!! #ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ЛамаСафоноваПобедит #ВернусьЧегоБыЭтоНеСтоило #СпасибоЗаЛюбовь".

Напомним, Лама Сафонова – основатель и лидер международного музыкального бренда LAMA, генеральный продюсер международной Красной Дорожки LAMA WAY FASHION, композитор и успешная певица. Единственная в мире девушка, которая выступает с двухметровыми веерами по технике боевых искусств. За свою творческую жизнь она успела стать лауреатом множества международных премий, таких как: "Самый уникальный музыкальный проект" по версии телеканала World Fashion Channel, "Fashion-композитор года", лауреат Всемирной Международной Академии Инновационных технологий "За реализацию творческих идей, за творческий вклад в просвещение и достояние культурного наследия мирового значения".

Лама была приглашена в качестве специального гостя на открытие телесезона EUROVISION в Баку, стала обладательницей национальной премии и золотой розы "Лучшие женщины России" по версии журнала "Лучшие из лучших", получила почетную награду "Парламентского центра собственности и наукоемких технологий" Государственной Думы РФ "за профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию".

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 19 2017 в 2:33 PST

Самое главное достижение и достоинство Ламы – это неравнодушие к чужим бедам и большое доброе сердце. Поэтому она заслуженно стала кавалером ордена МВД РФ "За Благородство помыслов и дел" за участие в сотнях благотворительных концертов для онкобольных, для детей-сирот, для семей военнослужащих, оставшихся без кормильца, для детских домов... А теперь она сама остро нуждается в помощи.