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Умирающую от рака певицу спасают звезды

Лама Сафонова. Фото: instagram.com/lamasafonova
Знаменитости взялись помочь певице Ламе Сафоновой (LAMA), борющейся с запущенным раком. После удаления нескольких органов артистка оказалась в катастрофической ситуации, и для сбора денег представители шоу-бизнеса организовали благотворительный концерт.
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Мероприятие в поддержку тяжело больной артистки состоится 22 января в московском клубе Volta. Все собранные средства от продажи билетов пойдут на лечение и восстановление Ламы, у которой ситуация со здоровьем критическая: метастазы уже в лимфоузлах.

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В концерте примут участие многие звезды российской эстрады, среди которых Наталья Гулькина, Владимир Левкин, Пьер Нарцисс, Дмитрий Нестеров, Вива Скрипка, Анна Калашникова, Женя Рассказова, Афродита, Алла Рид, Владимир Брилев, группа Рождество, TIMBIGFAMILY, Леуш Любич, Катерина Голицына, Афина, Виталий Седов, Nika Nova, Милан Савич, Миллена Субботина, Александр Чижик, Miela, Александр Югорский. 

Ведущими вечера станут Екатерина Кирмель и Владимир Брилев. Сама Сафонова приходит в себя после тяжелой операции и не сможет присутствовать на этом мероприятии. Лама поблагодарила всех неравнодушных в соцсетях.

"Спасибо всем тем людям кто хоть как-то старается успеть помочь в этой беде... СПАСИБО ВСЕМ ТЕМ КТО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ЭТОТ КОНЦЕРТ... нет слов... Спасибо всем моим коллегам, кто не остался равнодушным. Спасибо тем СМИ, кто решил подключиться. РЕБЯТА, СПАСИБО!!!!! – написала в Instagram растроганная Сафонова. – Смотрю на афишу и не верю что это происходит со мной.... www.lamamusic.RU ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА... ‼Номера карты для помощи– Сбербанк– 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк– 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA)".

"Возвращение из ада". Глава2: "Между двумя огнями". Да, ребята, это я... Я вымучена, но не побеждена. В это время я должна была открывать Неделю Моды в Харбине (Китай). А вместо этого- пока на таком транспорте... Сегодня пришли результаты операции(гистология). Спасибо врачам, что сделали их существенно раньше. К сожалению, новости всё круче: ОБШИРНЫЙ РАК, СТАДИЯ 3/4, МЕТАСТАЗЫ В ЛИМФОУЗЛАХ. Это значит, что рак пошел вверх и лимфа понесла его по организму. Шока уже нет, потому что с прошедшей операцией я прошла через такой АД, что после этого складывать лапы и сдавать назад никак не намерена. Да, я очень ослабла. Физически. Еще ничего не зажило (вырезали много внутренних органов), но сейчас я чётко понимаю, что нужен конструктив и холодная голова. Поиск решения. Врач сказал, что при таком грозном раскладе необходимы и химиотерапия и лучевая одновременно. Но химия- в моём случае слишком опасная вещь, потому как непереносимость целого спектра препаратов осложняют подбор нужного курса. И если начинать пробовать- то снова в реанимации. ‼️НУЖНА ПОМОЩЬ‼️ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ИЛИ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ИЛИ КАНАЛ РОССИЯ. ‼️ У предлагаемой химиотерапии возможен жесточайший побочный эффект. (я НЕ имею ввиду выпадение волос- смена имиджа это ерунда). Необходимо через широкую огласку найти не только средства, но и СПОСОБ, инновационный, который бы не убивал мой организм. ‼️ХИМИОТЕРАПИЯ ДЛЯ МЕНЯ ОПАСНА ‼️ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ....Врачи решили меня на неделю отправить домой, пока проходит консилиум. Ведь в больнице мне сегодня ничего не делают- никакие препараты не ставят, изза непереносимости. Действительно, дома лежать, чтобы заживали раны будет легче.... правда, не совсем понятно КАК транспортироваться.Ведь еще всё болит и любое движение приносит мне боль.Времени у меня на принятие решения по химиотерапии всего неделя.Никогда еще время не тикало для меня так чётко.... ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА: Номера карты для помощи- Сбербанк- 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) ❤СПАСИБО ТЕМ КТО МЕНЯ НЕ БРОСАЕТ...Lamamusic.RU #Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #ЛамаСафоноваЖиви #4аяСтадияНеприговор #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova)

Рассказала исполнительница и о том, как она справляется с тяжелой болезнью, не щадящей ни молодых, ни старых, ни бедных, ни богатых. "РАК.... Он всегда одинаков, жесток, беспощаден и коварен. В независимости в каком органе его источник – итог и схема поражения всегда абсолютно стандартны. Я конечно же осознаю, что сейчас деньги – это возможность остаться живой.. и поэтому я обратилась к тем простым людям, кто чист душою и сердцем. Через соцсети и СМИ. Но если во мне не будет силы Духа – деньги тоже могут быть бессильны. Поэтому я спокойна, сосредоточена, конструктивна, и по-прежнему очень избирательна. НО ОДНА Я НЕ СПРАВЛЮСЬ. МНЕ НЕОБХОДИМА РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ", – подчеркнула Лама.

У Сафоновой каждая минута на счету. "Время сейчас для меня идет по-другому. Сердце мое открыто хорошим добрым людям, которые искренне любят меня и верят в меня. Миллионы людей находятся в моей ситуации и ТРЕТЬЯ -ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ не приговор. Я намерена преодолеть это испытание и оправдать веру людей и укрепить их надежду в то, что всегда нужно бороться! Но цена высока.........Не сдаваться! НЕ бояться! Не складывать крылья! Победить РАК – это значит перестать его бояться. ОТСУТСТВИЕ СТРАХА. Я вернусь. Я обязательно вернусь, – пообещала певица, которая до болезни сама занималась благотворительностью. –  Чтобы снова помогать тем, кто нуждается во мне, кому нужны силы и помощь! Я встану на ноги и снова продолжу помогать!!!!! Ничто не загасит Свет моего Сердца! Даже беда. Я вернусь. Только не переставайте верить в меня. Не переставайте УЧАВСТВОВАТЬ В МОЕЙ СУДЬБЕ! Я СНОВА ВЕРНУСЬ ЧТОБЫ СНОВА ПОМОГАТЬ!!! #ЛамаСафоноваЖиви #СмертельнаяСхватка #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ЛамаСафоноваПобедит #ВернусьЧегоБыЭтоНеСтоило #СпасибоЗаЛюбовь".

17января.Жива. Шлю первую весточку. Возвращение из ада. Глава1:открыть глаза. Теперь я знаю, что ад существует.я так измучена нечеловеческой болью, что даже дышу через раз.Спасибо за любовь. Именно это меня держит. Щит Небесный со мною. Впереди следующий этап- не менее сложный и жестокий. Спасибо тем кто не бросил. Номера карты для помощи- Сбербанк- 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк- 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) Важна любая сумма. ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА.... #Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #ЛамаСафоноваЖиви #3яСтадияНеприговор #СпасибоЗаЛюбовь #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют #НеНаТуНапал #ВернусьЧегобыЭтоНеСтоило

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova)

Напомним, Лама Сафонова – основатель и лидер международного музыкального бренда LAMA, генеральный продюсер международной Красной Дорожки LAMA WAY FASHION, композитор и успешная певица. Единственная в мире девушка, которая выступает с двухметровыми веерами по технике боевых искусств. За свою творческую жизнь она успела стать лауреатом множества международных премий, таких как: "Самый уникальный музыкальный проект" по версии телеканала World Fashion Channel, "Fashion-композитор года", лауреат Всемирной Международной Академии Инновационных технологий "За реализацию творческих идей, за творческий вклад в просвещение и достояние культурного наследия мирового значения". 

Лама была приглашена в качестве специального гостя на открытие телесезона EUROVISION в Баку, стала обладательницей национальной премии и золотой розы "Лучшие женщины России" по версии журнала "Лучшие из лучших", получила почетную награду "Парламентского центра собственности и наукоемких технологий" Государственной Думы РФ "за профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию".

Самое главное достижение и достоинство Ламы – это неравнодушие к чужим бедам и большое доброе сердце. Поэтому она заслуженно стала кавалером ордена МВД РФ "За Благородство помыслов и дел" за участие в сотнях благотворительных концертов для онкобольных, для детей-сирот, для семей военнослужащих, оставшихся без кормильца, для детских домов... А теперь она сама остро нуждается в помощи.

Автор: Елена Алешина20 января 2017, 12:20

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