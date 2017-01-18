Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи

Борющаяся с запущенным раком известная российская певица LAMA (Лама Сафонова) опубликовала в Instagram крик души. После удаления нескольких органов артистка оказалась в катастрофической ситуации и молит о помощи "Первый канал".

Накануне Лама перенесла хирургическое вмешательство и пожаловалась на нечеловеческую боль. По словам Сафоновой, тучи над ее головой сгущаются. Специалисты обнаружили метастазы уже в лимфоузлах. Ситуация критическая. Певица обнародовала фото, на котором она запечатлена в инвалидной коляске.

"Возвращение из ада". Глава 2: "Между двумя огнями". Да, ребята, это я... Я вымучена, но не побеждена. В это время я должна была открывать Неделю Моды в Харбине (Китай). А вместо этого – пока на таком транспорте... Сегодня пришли результаты операции (гистология). Спасибо врачам, что сделали их существенно раньше. К сожалению, новости все круче: ОБШИРНЫЙ РАК, СТАДИЯ 3/4, МЕТАСТАЗЫ В ЛИМФОУЗЛАХ. Это значит, что рак пошел вверх и лимфа понесла его по организму (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила истерзанная болезнью артистка.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 17 2017 в 11:59 PST

Подруга Сергея Зверева старается держаться. "Шока уже нет, потому что с прошедшей операцией я прошла через такой АД, что после этого складывать лапы и сдавать назад никак не намерена. Да, я очень ослабла. Физически. Еще ничего не зажило (вырезали много внутренних органов), но сейчас я четко понимаю, что нужен конструктив и холодная голова, – отметила исполнительница. – Поиск решения. Врач сказал, что при таком грозном раскладе необходимы и химиотерапия и лучевая одновременно. Но химия – в моем случае слишком опасная вещь, потому как непереносимость целого спектра препаратов осложняют подбор нужного курса. И если начинать пробовать – то снова в реанимации".

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 16 2017 в 11:50 PST

Сафонова обратилась с мольбой к телебоссам. "‼️НУЖНА ПОМОЩЬ‼️ПРОШУ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ИЛИ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ИЛИ КАНАЛ РОССИЯ. ‼️ У предлагаемой химиотерапии возможен жесточайший побочный эффект. (я НЕ имею ввиду выпадение волос – смена имиджа это ерунда). Необходимо через широкую огласку найти не только средства, но и СПОСОБ, инновационный, который бы не убивал мой организм. ‼️ХИМИОТЕРАПИЯ ДЛЯ МЕНЯ ОПАСНА ‼️ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ...." – написала Лама.

Фото опубликовано LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) Янв 10 2017 в 3:10 PST

Специалисты отпустили звезду из клиники. "Врачи решили меня на неделю отправить домой, пока проходит консилиум. Ведь в больнице мне сегодня ничего не делают – никакие препараты не ставят, из-за непереносимости. Действительно, дома лежать, чтобы заживали раны будет легче.... правда, не совсем понятно КАК транспортироваться. Ведь еще все болит и любое движение приносит мне боль. Времени у меня на принятие решения по химиотерапии всего неделя. Никогда еще время не тикало для меня так четко.... – призналась певица. – ПОМОЩЬ АКТУАЛЬНА ВСЕГДА: Номера карты для помощи – Сбербанк– 4817 7600 4096 9234 сафонова марина леонидовна или Сбербанк– 4276 3801 0315 2869 (помощь для LAMA) ❤СПАСИБО ТЕМ КТО МЕНЯ НЕ БРОСАЕТ...Lamamusic.RU #Смертельнаясхватка #ЛамаСафоноваПобедит #4аяСтадияНеприговор #ЯпокажуРакуГдеРакиЗимуют".