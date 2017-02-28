Врач рассказал о состоянии Караченцова после аварии

Появились новые подробности автомобильно аварии, жертвой которой стал Николай Караченцов. О состоянии актера рассказал врач, а также стало известно, кто виноват в ДТП.

В настоящее время Николай Караченцов находится в НИИ им. Склифосовского, в отделении общей реанимации. "Все нормально", – приводит краткий комментарий врача РЕН ТВ. Рядом с популярным актером находится его сын Андрей. Журналисты пообщались с мужчиной. Тот сообщил, что никто из находившихся в автомобиле серьезно не пострадал. "Ничего серьезного нет. Ушибы, царапины, возможно. Есть подозрения, что он получил сотрясение головного мозга, но пока это не подтверждено", – цитирует сына Караченцова телеканал "Звезда".

Между тем журналисты сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– приводит слова источника из правоохранительных органов ТАСС.

Ушлые репортеры поговорили и с водителем "Газели", который не признал свою вину в аварии. Он рассказал, что Toyota якобы шла на обгон и зацепила его машину. Водитель первым делом бросился на помощь пассажирам. Что интересно, известного актера Николая Караченцова среди них он не узнал. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Life.ru.

Напомним, авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Отметим, что происшествие перекликается с аварией, произошедшей с актером в 2005 году 28 февраля. Иначе как мистическим и роковым такое совпадение назвать нельзя. В ту злополучную ночь Николай Караченцов не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, и она ударилась о фонарный столб. В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра.