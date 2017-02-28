Жена Николая Караченцова о кровоизлиянии

Жена Караченцова выпила перед аварией В Новикову швырнули колбасой Эрнста просят бойкотировать "Рейховидение" Челентано подняли на смех Дом-2

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Среда 1 марта
Лента новостей
17:29
Под Псковом начались российско-белорусские учения
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Что мешает добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:09
Звезду известного сериала арестовали на Урале
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:40
Северные олени массово сбегают из Карелии
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:46
В Испании выбрали "секс-царя"
13:44
Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
13:40
Депутата избили в подъезде своего дома
13:32
В Москве ждут шторм
13:26
Жену кандидата в президенты Франции задержала полиция
13:16
Значение имени Леонид
13:12
Самые ожидаемые фильмы марта
13:09
У москвича на почте изъяли полтонны икры
13:08
Костромского бизнесмена похитили у банка в Петербурге
12:57
Россиян лишат новых праздников
12:47
В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД
12:40
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
12:34
Беременная Довлатова гнобит Поргину
12:16
"Зверопой": Денег нет, но вы держитесь
12:15
Полуголые белорусы снялись в рекламе женского белья (видео)
12:13
Интерпол задержал в Москве банкира Цоя
12:10
Ольга Погодина заливает страх алкоголем
12:07
Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве
12:04
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
11:52
Донбасс посадил Киев на голодный паек
11:37
Юрий Лоза: Голова на плечах должна быть!
11:36
Дмитрий Колдун боится за участника "Евровидения"
11:28
Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе
11:22
Народная артистка Евдокимова попала в больницу
11:13
Найдена связь лишнего веса с раком
11:01
Ученые создали лекарство для "скорострелов"
11:01
Жена Караченцова выпила перед аварией
10:58
Соседи обстреляли москвича за громкую музыку
10:55
Как менялась Настасья Самбурская
10:50
Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений
10:48
Александр Панайотов о разводе и алкоголизме
10:33
В Ксению Новикову швырнули колбасой
10:31
Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть
10:21
В центре Москвы горит салон красоты
10:16
Эрнста попросили бойкотировать "Рейховидение" в Киеве
10:15
Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
10:13
У беглеца Вороненкова нашли жилье в Москве на миллиард
10:03
Воспоминания Обамы оценили в $60 миллионов
09:52
Голая грудь звезды "Гарри Поттера" произвела фурор
09:47
Как вычислить неверную любовницу
09:42
В пустующем доме под Москвой нашли тело мужчины
09:31
При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек
09:26
В России расцвел бизнес Мавроди
09:15
Когда можно перестать воспитывать детей
09:14
Челентано подняли на смех после его обращения в полицию
09:07
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
09:05
VIP-пассажир потерял сознание в Домодедово
09:04
Все бойцы Росгвардии получат квартиры
08:53
Самые опасные виды зависимости
08:40
Ким Чен Ын до смерти напугал Трампа
08:39
Евросоюз "бросил кость" Порошенко
08:34
Дочь Федосеевой-Шукшиной сбежала в Африку
08:27
Онищенко предложил убивать бездомных собак
08:12
Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой
07:59
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
06:39
Юрист променяла скучный офис на панель
02:07
Бартенева на "Модном приговоре" охватила паника
23:40
Муж жестоко обманул Марину Хлебникову
21:58
Когда Москву очистят от пятиэтажек
21:57
Мару Багдасарян увековечили в образе дворника
21:31
Не вся молочная продукция одинаково полезна
21:27
Эпидемия рака убивает молодежь США
21:17
ФАС поймала Минздрав на нарушениях
21:11
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
21:05
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе
Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
Ефремов высказался о геях в кино
Шоу-бизнес

Жена Николая Караченцова о кровоизлиянии

Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Людмила Поргина рассказала о состоянии мужа, актера Николая Караченцова. Актриса выразила надежду, что скоро заберет супруга домой.

Продолжение: Жену Караченцова назвали виновной в аварии
прочитано 8609 раз

Николай Караченцов после аварии в Подмосковье был переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского и, по некоторой информации, после осмотра врачей, возможно, его даже выпишут. Об этом рассказала супруга артиста Людмила Поргина. Актриса настроена позитивно.

ПО ТЕМЕ

Врач рассказал о состоянии Караченцова после аварии

Караченцов доставлен в больницу после страшной аварии

Караченцову предстоит знакомство с внебрачным ребенком

"Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", – цитирует Людмилу Поргину "Интерфакс".

Популярная актриса высказала свою версию автомобильной аварии, в результате которой иномарка Поргиной столкнулась с грузовой "Газелью". "Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава Богу, все остались живы", – рассказала супруга Караченцова.

Журналисты сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– рассказали в правоохранительных органах.

Как писали ранее Dni.ru, авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2017, 10:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей

567

комментарии

Политика

Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете
Донбасс посадил Киев на голодный паек
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе

Шоу-бизнес

Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
Отец Фриске: В этом деле многое неясно

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

Популярный исполнитель стал героем передачи "Наедине со всеми"
Шоу-бизнес

Жена Караченцова выпила перед аварией

Появились неожиданные подробности по делу о ДТП, жертвой которого стал артист
Шоу-бизнес

Ольга Погодина заливает страх алкоголем

Популярная актриса и продюсер дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Трампу

Недовольная Елизавета обратилась к лидеру американской нации

Гороскоп

Гороскоп здоровья на март 2017 года
Караченцов платит здоровьем за ошибки молодости
Бизнес-гороскоп на март 2017 года
Марина Анисина снова выйдет замуж

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Путин призвал прислушаться к обвинениям Макларена
Сын опроверг смерть хоккеиста Петрова от рака
Латынина шокирована поступком Корбут
День смерти русского хоккея

Регионы

Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
Французские лыжники штурмуют пик Черского
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru