Жена Николая Караченцова о кровоизлиянии

Людмила Поргина рассказала о состоянии мужа, актера Николая Караченцова. Актриса выразила надежду, что скоро заберет супруга домой.

Николай Караченцов после аварии в Подмосковье был переведен из подмосковной больницы в НИИ имени Склифосовского и, по некоторой информации, после осмотра врачей, возможно, его даже выпишут. Об этом рассказала супруга артиста Людмила Поргина. Актриса настроена позитивно.

"Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", – цитирует Людмилу Поргину "Интерфакс".

Популярная актриса высказала свою версию автомобильной аварии, в результате которой иномарка Поргиной столкнулась с грузовой "Газелью". "Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо человек. Слава Богу, все остались живы", – рассказала супруга Караченцова.

Журналисты сообщают, что, предположительно, виновником автомобильной аварии является водитель "Газели". "По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС, где его опрашивают сотрудники Госавтоинспекции",– рассказали в правоохранительных органах.

Как писали ранее Dni.ru, авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу.