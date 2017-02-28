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После аварии Караченцов ударил медсестру

Николай Караченцов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Журналисты узнали, что попавший в больницу после автомобильно аварии Николай Караченцов ударил медсестру в живот. Кроме того стало известно, что легендарного актера переведут из реанимации в обычную палату.

Продолжение: Что спасло Караченцова от смерти
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Журналисты буквально дежурят в НИИ имени Склифосовского, где находится Николай Караченцов, доставленный туда после автомобильной аварии, жертвой которой он стал накануне, 27 февраля. Репортеры умудрились разговорить сотрудницу медучреждения, которая рассказала им о том, как легендарный артист накинулся на медсестру, проводившую процедуры с ним. "Видимо, неприятно ему было что-то. Ударил ее кулаком в живот", – цитирует прячущую улыбку работницу больницы РЕН ТВ.

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К слову, женщина рассказала представителям СМИ о том, что в скором времени Караченцова из реанимации переведут в обычную палату. По словам медсестры, легендарный артист весьма хорошо себя чувствует: в отличие от лежачих больных, Николай ходит и даже разговаривает с персоналом.

Отметим, что супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина и вовсе надеется, что в ближайшее время сумеет забрать мужа домой. "Все нормально, никаких кровоизлияний нет. Николай Петрович сейчас находится в "Склифе", потому что мы там лежали, там все есть. Утром его должны будут осмотреть врачи. Может быть, заберем его домой", – поведала журналистам Поргина.

Как писали ранее Dni.ru, авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился Николай Караченцов, с грузовой "Газелью". Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда впоследствии переведен в НИИ имени Склифосовского. Видео с места аварии удалось заполучить Life.ru.

Общественность связала это происшествие с аварией, произошедшей с актером в 2005 году 28 февраля. Иначе как мистическим и роковым такое совпадение, по мнению фанатов, назвать нельзя. В ту злополучную ночь Николай Караченцов не справился с управлением автомобилем при попытке резко затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, и она ударилась о фонарный столб. В результате аварии Караченцов получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра. 

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2017, 13:18

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