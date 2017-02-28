Неработающий Караченцов 12 лет получает зарплату

Актер Николай Караченцов, несмотря на свое состояние, по-прежнему числится в штате Московского государственного театра имени Ленинского комсомола ("Ленкома"). Об этом корреспонденту Dni.Ru рассказали представители учреждения.

"Да, Николай Петрович числится в штате, – пояснили в "Ленкоме". – Он регулярно приходит на сборы труппы, был на юбилее театра 31 января".

Эту информацию изданию Dni.Ru подтвердил и коллега Николая Петровича Семен Шкаликов. Сейчас в рок-опере "Юнона и Авось" он играет роль графа Резанова, которая в свое время и прославила блистательного актера. "Кажется, он числится в театре, – рассказал Шкаликов. – Вообще я замечательно отношусь к нему, к его творчеству. Слышал, что он недавно снова попал в аварию, конечно, очень жаль".

Николай Караченцов действительно в начале сезона приходит на традиционные сборы труппы. Правда, слово "приходит" здесь не вполне верное – его приводит супруга Людмила Поргина. И часто складывается впечатление, что сам Николай Петрович не совсем понимает, где находится и что сейчас происходит. Супруга, как уверяли очевидцы, ему подсказывает: "Коля, садись" или "Коля, похлопай". Тем не менее после первой автоаварии худрук "Ленкома" Марк Захаров обещал, что актер будет задействован в какой-то постановке. Но этого так и не случилось.

В театральных кругах говорят, что заработная плата актера складывается из трех частей: базовой, репетиционной и гонорара за каждый выход на сцену. Таким образом, даже годами не занятые в постановках актеры зачастую получают приличные деньги.

Как писали Dni.Ru, 28 февраля 2005 года Караченцов попал в серьезную аварию. Актер не справился с управлением при попытке затормозить перед железнодорожным переездом. Машину занесло, она ударилась о фонарный столб. Актер получил тяжелую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и сломал три ребра.

А 27 февраля 2017 года легендарный исполнитель роли графа Резанова вновь пострадал в ДТП. Автомобиль Toyota Highlander, в котором он находился, столкнулся с "Газелью". При этом иномарка перевернулась и встала на колеса. Николай Петрович получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.