Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла

Купальник Бузовой назвали половой тряпкой Вдова сделала признание о Насырове Родившая Гордон чуть не померла Лицом Шнура занимались врачи Дом-2

Самое читаемое

Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Воскресенье 26 февраля
Лента новостей
16:51
Танцующий итальянец прославился на старости лет (видео)
16:46
В столице объявлен желтый уровень опасности
16:34
Как Россия отмечает Масленицу
16:25
Вооруженные грабители избили молодую москвичку
15:36
Немецкий байкер вылетел с моста в Таиланде (видео)
15:24
Три человека пострадали в ДТП в Москве
15:11
В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый
15:01
Жена Алексея Баталова о его здоровье
14:15
Под Петербургом пенсионерка подавилась блином
13:11
Голая женщина выжила при падении с пятого этажа
12:59
Фильм о Хиллари Клинтон стал главным провалом года
12:30
Над сбившим девушек водителем устроили самосуд
12:03
США собираются выйти из Совета ООН по правам человека
11:33
Мужчина поджег себя после разговора с возлюбленной
11:15
Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына
11:03
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине
10:38
Пара геев из Британии боится своего русского ребенка
10:10
Трамп отказался ужинать с журналистами
10:00
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
20:10
Весна принесет в Москву потепление и дожди
19:18
Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека
19:09
В Подмосковье женщина ударила деверя ножом в спину
18:37
Садальский высказался о скандале с Шурыгиной
18:15
На востоке Москвы произошло двойное убийство
18:05
Болгария попросила отменить санкции против России
17:03
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
16:38
В аварии на МКАД пострадал младенец
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
15:55
Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
15:19
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:47
Ради кого Гузеева оставила мужа
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
13:10
Анисина подарила Джигурде ночь любви
12:44
В Москве ожидается похолодание и снегопад
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:28
Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам
17:24
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
14:07
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
12:21
В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
11:46
В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)
11:11
В Москве прощаются с Чуркиным
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Ради кого Гузеева оставила мужа
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Вдова Петренко нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес

Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Катя Гордон, родив второго ребенка, обратилась к поклонникам. Популярная артистка призналась, что чуть "не померла".

Продолжение: Гордон показала рожденного в муках сына
прочитано 15655 раз

О том, что у нее отошли воды, Катя Гордон сообщила своим многочисленным подписчикам в социальной сети Instagram. Затем фанаты и чуткие журналисты набрались терпения, чтобы услышать или увидеть свежую публикацию от Кати с сообщением, что родила сына.

ПО ТЕМЕ

Беременная Катя Гордон заговорила о пластике груди

Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом

Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Однако шло время, а Гордон молчала. Журналисты, не вытерпев, решили не дожидаться официального комментария, а дали слова некого мужчины, заявившего, что Катя родила мальчика весом 3500 граммов. Через некоторое время представитель певицы все же дал информацию, что Катя родила, однако подробностями делиться не стал.

Наконец объявилась и сама Гордон. Оказалось, певица была на грани жизни и смерти. "С 19 на 20 я, оказывается , чуть не померла... не буду грузить вас терминами но из-за сращение кое-чего кое с чем... ночка выдалась очень не простой для всей больницы и десятков врачей которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... вот первый день в себе... и спешу вам сказать; привет...спасибо тем,кто спас. Может я не лучший кандидат на пожить... но но есть как есть. Сын в норме❤️" – написала Катя в своем аккаунте. Отметим, что фото новорожденного сына Гордон пока не опубликовала.

Вторая беременность непросто далась артистке. "Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть..." – призналась Гордон на своей страничке.

Напомним, у Кати есть сын Даниил от брака с адвокатом Сергеем Жориным. Первый наследник Гордон родился 27 сентября 2012. Об отце второго ребенка певицы известно мало. Она скрывает свою личную жизнь. Как-то артистка призналась, что для отца ребенка он тоже является желанным наследником.


Автор: Наталья Аряева22 февраля 2017, 11:22

комментарии

Политика

Болгария попросила отменить санкции против России
Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
Смогут ли американские сепаратисты развалить США

Шоу-бизнес

Пугачева ждет Билана бить тарелки
Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
Лолита Милявская написала завещание
Лазарев вывел сына на сцену

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Спорт

Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова

Русский Пеле провел почти пять лет на лесоповале по надуманному обвинению в изнасиловании
Общество

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Школьница записала видеообращение
Политика

Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа

Анонсированная Киевом встреча украинского лидера с президентом США так и не состоялась
Авто

Над сбившим девушек водителем устроили самосуд

Инцидент произошел на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко

Спорт

Как Россия отреагировала на провал WADA
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка

Регионы

Поклонская ополчилась на крымских чиновников
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru