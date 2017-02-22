Родившая Катя Гордон: Я чуть не померла

Катя Гордон, родив второго ребенка, обратилась к поклонникам. Популярная артистка призналась, что чуть "не померла".

О том, что у нее отошли воды, Катя Гордон сообщила своим многочисленным подписчикам в социальной сети Instagram. Затем фанаты и чуткие журналисты набрались терпения, чтобы услышать или увидеть свежую публикацию от Кати с сообщением, что родила сына.

Однако шло время, а Гордон молчала. Журналисты, не вытерпев, решили не дожидаться официального комментария, а дали слова некого мужчины, заявившего, что Катя родила мальчика весом 3500 граммов. Через некоторое время представитель певицы все же дал информацию, что Катя родила, однако подробностями делиться не стал.

Наконец объявилась и сама Гордон. Оказалось, певица была на грани жизни и смерти. "С 19 на 20 я, оказывается , чуть не померла... не буду грузить вас терминами но из-за сращение кое-чего кое с чем... ночка выдалась очень не простой для всей больницы и десятков врачей которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... вот первый день в себе... и спешу вам сказать; привет...спасибо тем,кто спас. Может я не лучший кандидат на пожить... но но есть как есть. Сын в норме❤️" – написала Катя в своем аккаунте. Отметим, что фото новорожденного сына Гордон пока не опубликовала.

Вторая беременность непросто далась артистке. "Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть..." – призналась Гордон на своей страничке.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 19 2017 в 7:52 PST

Напомним, у Кати есть сын Даниил от брака с адвокатом Сергеем Жориным. Первый наследник Гордон родился 27 сентября 2012. Об отце второго ребенка певицы известно мало. Она скрывает свою личную жизнь. Как-то артистка призналась, что для отца ребенка он тоже является желанным наследником.



