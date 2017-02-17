Беременная Катя Гордон заговорила о пластике груди
"Я хорошо отношусь к хирургии и косметологии – как вы знаете, я делала одну операцию, и, как только будет возможность после кормления, сделаю ботокс и все необходимое для восстановления лица и тела, – написала Катя в микроблоге. Однако пластику груди звезда все-таки не планирует делать. "Имплантаты любые лично меня пугают", – заявила она.
Также певица поведала, что с нетерпением ждет появления на свет своего малыша. Для отца ребенка он тоже является желанным наследником. Но Катя не хочет загадывать, как дальше будут складываться отношения с избранником. "Я не думаю о том, с кем встречу старость, потому, что по статистике отношения в современном мире длятся около трех лет", – констатировала девушка.
Обмолвилась Гордон и о своих прошлых отношениях. "Я была несколько раз в браке и каждый раз уходила, когда понимала, что любви и взаимопонимания нет – а именно это было для меня причиной для существования с кем-то под одной крышей... Я не держу ни на кого обиды с некоторых пор – долго этому училась, правда..." – разоткровенничалась певица.
Оказалось, что певица и находясь в интересном положении продолжает работать. "Я живу музыкой и стихами – это мой параллельный мир. Я работаю в этом направлении, и весной ждите от меня и моего продюсера музыкальный взрыв", – пообещала Гордон.
Впрочем, судя по всему, пока певица не нуждается в помощи пластического хирурга. Катя регулярно посещает светские вечера и демонстрирует великолепную фигуру. А недавно она даже снялась обнаженной.
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