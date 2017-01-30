Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом

Певица Катя Гордон призналась, что последний месяц беременности стал для нее очень тяжелым. Артистка чувствует сильную усталость.

"Откровенно говоря, я очень устала от этого существования не во всю силу. Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом. Девочки, у вас так было? Счастье-то счастьем, но последний месяц – это жесть..." – пожаловалась Катя в микроблоге.

Впрочем, даже в таком состоянии артистка продолжает творить. Недавно она поделилась с подписчиками новым стихотворением. "Катя, Вы великолепны!" – восхитились поклонники.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 28 2017 в 12:43 PST

Иногда Гордон находит в себе силы пройтись по магазинам. "Бегемотик на шопинге", – иронично написала она в соцсети, опубликовав селфи из магазина. Для прогулки звезда выбрала стильное пальто свободного кроя и черную шляпку.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 28 2017 в 4:45 PST

Ранее Катя высказалась о трагедии актрисы Елены Ксенофонтовой, сообщившей, что бывший возлюбленный пытается отобрать у нее квартиру и ребенка. Гордон констатировала, что участники процесса подкупают судей.

"Я четыре года занимаюсь исключительно подобными историями и могу сказать, что случаи, когда суд явно договорной, бывают, – рассказала артистка корреспонденту Dni.Ru. – Как-то на моих глазах в Никулинском суде семилетнюю девочку определили жить с отцом при здоровой маме и хорошем отзыве опеки".